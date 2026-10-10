Động đất có độ lớn 8,0 làm rung chuyển khu vực phía tây nam Panama

Hình ảnh một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại Sona, tỉnh Veraguas, Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 8,0 đã làm rung chuyển khu vực cách Pitaloza Arriba của Panama 14km về phía tây nam vào lúc 17 giờ 56 GMT ngày 9/10 (tức 0 giờ 56 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất, nằm ở độ sâu 33 km, ban đầu được xác định ở 7,54 độ vĩ Bắc và 80,75 độ kinh Tây.