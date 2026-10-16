Động đất có độ lớn 7,0 tại Kamchatka của Nga
Theo Reuters, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông báo một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/10.
Theo Reuters, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông báo một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/10.
EMSC cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 140 km./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dong-dat-co-do-lon-70-tai-kamchatka-cua-nga-post1142334.vnp