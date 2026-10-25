Động đất có độ lớn 7,0 làm rung chuyển quần đảo Ogasawara của Nhật Bản
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, một trận động đất có độ lớn sơ bộ 7.0 đã xảy ra gần trưa nay (25/10) tại vùng biển gần quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, phía nam Tokyo, nhưng không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
Theo JMA, trận động đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 470km trong vùng biển phía tây quần đảo Ogasawara, đạt cấp 3 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản tại các đảo Chichijima và Hahajima.
Tâm chấn của trận động đất nằm ở vĩ độ 28,0 độ bắc và kinh độ 139,9 độ đông.
JMA cho biết thêm, không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-dat-co-do-lon-70-lam-rung-chuyen-quan-dao-ogasawara-cua-nhat-ban-post997914.html