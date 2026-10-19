Động đất có độ lớn 4,2 tại tỉnh Sơn La

Bản đồ tâm trấn trận động đất độ lớn 4,2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Cụ thể, vào 6 giờ 59 phút 21 giây ngày 19/10, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2, vị trí tọa độ là 21,250 vĩ bắc-104,120 độ kinh đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Theo phân cấp rủi ro thiên tai, trận động đất nêu trên ở cấp độ 0, không gây rủi ro thiên tai.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh sống tại xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La cho biết: "Buổi sáng khi chuẩn bị đưa con đi học, tôi cảm nhận rất rõ bàn ghế, quạt trần và đèn trong nhà bị rung lên bần bật trong 2 lần (cách nhau khoảng 18 giây)".

Anh Đặng Tiến Đức, ở xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Hôm qua tôi thức khuya làm việc nên sáng nay người hơi mệt, muốn ngủ thêm một chút nhưng tự nhiên đồ đạc trong nhà rung nhẹ nhưng cũng đủ cảm nhận rõ. Một lúc sau đọc báo thì được biết sự rung chấn đó có thể do trận động đất ở xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La".

Trước đó, vào 6 giờ 35 phút 33 giây cùng ngày, tại xã Tà Hộc cũng xảy ra 1 trận động đất mạnh độ lớn 2,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Vị trí 2 trận động đất cách Hà Nội khoảng 180km. Nhiều khu vực khác tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ người dân cũng cảm nhận được sự rung lắc.

Vị trí 2 trận động đất tại Sơn La sáng 19/10. (Ảnh chụp từ Google Maps)

Theo các nhà khoa học Viện Các Khoa học Trái đất, khu vực tỉnh Sơn La nằm trong vùng Tây Bắc, nơi có nhiều đới đứt gãy địa chất hoạt động và từng ghi nhận các trận động đất. Đới đứt gãy Mường La-Bắc Yên-Chợ Bờ dài khoảng 220km, kéo dài từ Than Uyên qua Mường La, Tạ Khoa, Bắc Yên, Phù Yên đến Chợ Bờ và Kim Bôi.

Các nhà khoa học Viện Các Khoa học Trái Đất cũng khuyến cáo, các trận động đất hiện nay có độ lớn nhỏ, khó có khả năng gây thiệt hại. Tuy nhiên, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Khi xảy ra rung lắc do động đất, người ở trong nhà nên cúi thấp, che đầu và cổ, trú dưới bàn hoặc vật dụng chắc chắn; tránh xa cửa kính, tủ và các đồ vật có thể rơi. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…

Sau động đất, cần kiểm tra tình trạng nhà ở, công trình và di chuyển đến nơi an toàn nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng. Chính quyền địa phương cần rà soát trường học, trụ sở, hồ đập và các khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời xử lý dấu hiệu mất an toàn, đồng thời cung cấp thông tin chính xác để người dân tránh tâm lý hoang mang.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi các trận động đất này.