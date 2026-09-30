Động đất có độ lớn 3.8 tại tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 37 phút 16 giây ngày 30/9 (giờ Hà Nội) tại tọa độ 14.812 độ Vĩ Bắc - 108.282 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

Theo các nhà khoa học Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất đã được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng; lớn nhất là trận động đất vào trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0. Trước đó, ngày 21 và 22/9, tại xã Măng Bút đã liên tiếp ghi nhận 5 trận động đất; trong đó, trận động đất xảy ra vào 17 giờ 29 phút ngày 22/9 có độ lớn 3.6.

Các chuyên gia cũng nhận định, trận động đất này là động đất kích thích; dự báo khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.0. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay tại khu vực này.