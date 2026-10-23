Động đất 7 độ trong đêm ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

Tính đến rạng sáng 23/10, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục sau khi ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng trại chăn nuôi bị sập. Trong số những người bị thương, có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng, 35 người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Hơn 1.600 người từ các huyện lân cận đã được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), tâm chấn của trận động đất nằm ở một huyện vùng cao và dân cư thưa thớt thuộc Nagqu (phía bắc Tây Tạng), với độ sâu 10 km.

Những đoạn video do truyền thông địa phương công bố cho thấy người dân rời khỏi nhà, tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc trong xe ô tô đỗ trên đường phố. Một cư dân kể lại rằng, họ đã bị đánh thức bởi trận động đất mạnh và nghe thấy tiếng ngôi nhà kêu răng rắc trong lúc rung chấn xảy ra.

Người dân hoảng loạn chạy ra đường trong trận động đất. (Nguồn: Euro News)

CENC cho biết, người dân có thể cảm nhận được trận động đất rất rõ rệt. Tâm chấn cách Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, khoảng 400 km.

Dữ liệu từ CENC cũng cho thấy, sau trận động đất mạnh 7 độ, một loạt dư chấn nhỏ hơn với cường độ khoảng 3 đến 4 độ đã được ghi nhận tại các khu vực lân cận.

Theo Tân Hoa Xã, trận động đất đã gây ra tình trạng sạt lở đá, buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa một đoạn Quốc lộ 317. Hiện tại, đoạn đường này chỉ cho phép các phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp, cứu hộ và hỗ trợ đi qua.

Hệ thống thông tin liên lạc tại một phần khu vực này đã bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương cũng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, tạm dừng hoạt động các chuyến tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra tại huyện Yushu, thuộc tỉnh Thanh Hải lân cận, khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.