Động đất 7 độ rung chuyển Tây Tạng, Trung Quốc

Khoảnh khắc động đất 7 độ rung chuyển Tây Tạng Động đất mạnh 7 độ xảy ra tại huyện Baqing, Tây Tạng, Trung Quốc, tối 22/10. Camera ghi lại cảnh người dân vội vã sơ tán khỏi các tòa nhà khi mặt đất rung chuyển.

Một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại khu vực Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc, vào khoảng 22h33 ngày 22/10 (giờ địa phương), theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC). Tân Hoa xã thông tin, ít nhất 16 người thiệt mạng vì trận động đất.

Theo CENC, tâm chấn nằm ở một huyện vùng cao thuộc thành phố Nagqu, phía bắc Tây Tạng, ở độ sâu khoảng 10 km. Địa hình quanh tâm chấn có độ cao trung bình khoảng 4.864 m so với mực nước biển trong phạm vi bán kính 5 km.

CENC cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024. Rung chấn được cảm nhận rõ tại khu vực lân cận tâm chấn, cách thủ phủ Lhasa của khu tự trị Tây Tạng khoảng 400 km.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) phát cảnh báo màu vàng về nguy cơ tử vong do rung chấn, cho biết có khả năng xảy ra thương vong. Cơ quan này đồng thời đưa ra cảnh báo màu cam về thiệt hại kinh tế, đồng nghĩa khả năng xảy ra thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng trên diện rộng, Anadolu cho biết.

“Thiệt hại kinh tế ước tính thấp hơn 1% GDP của Trung Quốc. Những trận động đất trước đây có mức cảnh báo tương tự thường đòi hỏi ứng phó ở cấp khu vực hoặc quốc gia”, USGS cho biết.

Cơ quan này cũng lưu ý người dân trong khu vực thường sinh sống trong các công trình có khả năng chống chịu rung chấn động đất hạn chế.

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ngày vào tháng 1/2025 tại một ngôi làng ở Xigaze thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Trước đó, khu vực này hứng chịu lũ quét nghiêm trọng vào tháng 8, sau khi một trận lở tuyết đá và băng trên núi Langtang Lirung của Nepal gây ra thảm họa. Gần 1.500 người ở hai bên biên giới thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích.

Tại phía Trung Quốc, số người thiệt mạng được ghi nhận là 43 người, trong khi 519 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài.