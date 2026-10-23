Động đất 7 độ richter tại Tây Tạng: Ít nhất 16 người chết, 32 người bị thương

Hiện trường vụ động đất. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Nagqu cho biết, tính đến 2 giờ 25 ngày 23-10, trong số những người bị thương có 11 trường hợp bị thương nặng và 21 trường hợp bị thương nhẹ. Hơn 330 ngôi nhà đã bị sập.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ đến hiện trường. Ảnh: THX

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ đang triển khai tìm kiếm người gặp nạn, đồng thời dựng lều tạm cho những người mất nhà. Giới chức đang tiếp tục đánh giá thiệt hại do động đất gây ra, đồng thời triển khai công tác cứu trợ.

Người dân chạy khỏi tòa nhà đang rung lắc do động đất. Nguồn: THX

Tâm trận động đất. Ảnh: THX