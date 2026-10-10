Động đất 7,7 độ ở Panama: Ít nhất 26 người bị thương, hàng trăm công trình hư hỏng

Động đất mạnh 7,7 độ, liên tiếp xảy ra dư chấn

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 17h56 ngày 9/10 theo giờ UTC, tức 00h56 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam. Tâm chấn nằm cách khu vực Pitaloza Arriba, miền Nam Panama, khoảng 12 km về phía Tây - Tây Nam, ở độ sâu 12,6 km.

Rung chấn mạnh được cảm nhận tại nhiều khu vực của Panama, trong đó có thủ đô Panama City, đồng thời ảnh hưởng đến một số địa phương của nước láng giềng Colombia.

Tại thành phố Panama, cách tâm chấn khoảng 200 km, khung cảnh hoảng loạn diễn ra khi người dân đổ xô sơ tán khỏi các tòa nhà chọc trời - MARTIN BERNETTI/AFP

Theo các hãng tin quốc tế, trận động đất khiến nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc, đồ đạc trong các căn hộ bị xô đổ. Hàng nghìn người vội vã rời văn phòng, trung tâm thương mại và các khu chung cư để tìm nơi an toàn. Tại thủ đô Panama City, giao thông có thời điểm ùn tắc do người dân đồng loạt di chuyển ra khỏi các tòa nhà.

Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận một trận động đất mạnh 6,6 độ cùng hàng loạt dư chấn. Cơ quan địa chấn Panama thống kê hơn 80 dư chấn, trong đó có những trận mạnh trên 6,0 độ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ hư hỏng đối với các công trình đã chịu tác động từ rung chấn ban đầu.

Viện địa chất địa phương đã ghi nhận hơn 80 dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh hơn 6.0 độ richter - MARTIN BERNETTI/AFP

Ít nhất 26 người bị thương, nhiều công trình hư hỏng

Theo báo La Prensa của Panama, dẫn số liệu từ Trung tâm Điều hành khẩn cấp quốc gia được tổng hợp đến 20h ngày 9/10 theo giờ địa phương, trận động đất đã khiến ít nhất 26 người bị thương. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích.

Trong số những người bị thương, tỉnh Coclé ghi nhận 17 người bị thương nhẹ, Los Santos có 6 người, Herrera có 1 người và Panamá Oeste có 2 trẻ em bị thương.

Thiệt hại về nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng được ghi nhận tại nhiều địa phương. Theo thống kê sơ bộ, Bộ Giáo dục Panama xác định có 188 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng trên phạm vi cả nước.

Tại tỉnh Coclé, ít nhất 50 nhà ở, 2 khách sạn, 2 trường học và 2 bệnh viện bị ảnh hưởng. Thành phố Penonomé ghi nhận một khách sạn nhỏ và công trình trụ sở chính quyền địa phương bị đổ sập. Một tháp của nhà thờ San Juan Bautista cũng bị sập sau rung chấn mạnh.

Tại tỉnh Los Santos, 14 nhà ở, 5 khách sạn và 22 trường học bị ảnh hưởng. Một số công trình xuất hiện vết nứt, hư hỏng kết cấu, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra để đánh giá mức độ an toàn.

Tỉnh Herrera ghi nhận 30 nhà ở bị hư hỏng một phần, 2 nhà bị hư hỏng hoàn toàn và 48 trường học bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Veraguas, động đất khiến 18 nhà ở, 35 trường học và 8 cơ sở y tế bị hư hỏng. Một số công trình cầu, đường cũng chịu ảnh hưởng, gây khó khăn cho hoạt động đi lại và tiếp cận các khu vực bị thiệt hại.

Ở tỉnh Chiriquí, cơ quan chức năng ghi nhận 16 nhà ở, 20 trường học, 1 cơ sở y tế và một số công trình cấp nước bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Panamá Oeste, 3 nhà ở bị ảnh hưởng và 2 trẻ em bị thương.

Đáng chú ý, tại khu vực Isla Cañas, khoảng 300 người đã phải sơ tán lên vùng đất cao hơn do mực nước biển dâng sau động đất. Một số cộng đồng khác gặp khó khăn trong việc di chuyển do cầu, đường bị hư hỏng và xuất hiện sạt lở đất.

Ngoài thiệt hại đối với nhà ở và các công trình công cộng, hệ thống cung cấp điện, nước sạch tại một số địa phương cũng bị gián đoạn. Theo thông tin được hãng tin EFE dẫn lại, gần như toàn bộ các nhà máy xử lý nước sạch trên cả nước ghi nhận những ảnh hưởng nhất định đến kết cấu. Nhà máy cấp nước phục vụ thủ đô Panama City chỉ hoạt động ở mức khoảng 20% công suất tại thời điểm báo cáo.

Một số cơ sở y tế tại Tonosí và Pedasí bị hư hại nhẹ. Tại thủ đô Panama City, 4 tòa chung cư cũng được ghi nhận có thiệt hại ở mức độ nhỏ.

Dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, kênh đào Panama hoạt động bình thường

Ngay sau khi động đất xảy ra, các cơ quan chức năng đã phát cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với một số khu vực ven Thái Bình Dương, trong đó có Panama và các quốc gia lân cận. Các cảnh báo sau đó được dỡ bỏ khi nguy cơ giảm xuống.

Tuy nhiên, giới chức Panama tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước các dư chấn, hạn chế tiếp cận những công trình bị nứt, nghiêng hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Hoạt động tại kênh đào Panama, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, không bị gián đoạn sau động đất. Cơ quan quản lý kênh đào tiến hành kiểm tra kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình và tàu thuyền qua lại.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Tocumen tại thủ đô Panama City phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn để kiểm tra an toàn. Hoạt động hàng không sau đó được nối lại, mặc dù một số chuyến bay trước đó phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Khẩn trương khắc phục hậu quả, tiếp tục thống kê thiệt hại

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã đến thành phố Penonomé, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng, để kiểm tra tình hình và chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác ứng phó.

Chính quyền Panama huy động lực lượng cứu hộ, y tế và bảo vệ dân sự hỗ trợ người dân, kiểm tra các công trình bị hư hại, khôi phục giao thông, điện và nước sạch. Các khu vực có nguy cơ sập đổ công trình tiếp tục được theo dõi và áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn.

Theo đánh giá sơ bộ của USGS, khoảng 43.000 người sinh sống tại những khu vực chịu mức rung lắc mạnh trở lên. Cơ quan này đưa ra mô hình dự báo tổn thất kinh tế có thể tương đương từ 1% đến 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Panama. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính rủi ro từ mô hình địa chấn, không phải mức thiệt hại thực tế đã được Chính phủ Panama xác nhận.

Theo Reuters, AP, AFP, Agencia EFE, La Prensa, USGS