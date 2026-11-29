Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra lúc 9h30 theo giờ địa phương, với tâm chấn cách bãi biển Manhattan khoảng 4,8-9,7 km về phía tây nam, ở độ sâu 9-12,2 km dưới đáy biển.

Rung chấn khiến đồ đạc rơi vỡ tại nhiều hộ gia đình từ El Segundo đến Gardena, gây hư hại nhẹ một cửa hàng ở Torrance. Tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), một máy bay của hãng Delta Airlines đang chuẩn bị hạ cánh phải hủy lệnh để lực lượng chức năng kiểm tra đường băng.

Ngay sau động đất, Lực lượng Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) kích hoạt trạng thái ứng phó, huy động nhân viên từ hơn 100 trạm chữa cháy kiểm tra các hạ tầng thiết yếu. Đến chiều cùng ngày, lực lượng này hoàn thành đợt đánh giá thứ hai và kết thúc trạng thái ứng phó.

Rung lắc xuất hiện tại nhiều ngôi nhà khi động đất xảy ra. Video: X/Genzified1

"Không có báo cáo nào về thiệt hại nghiêm trọng đối với các hạ tầng thiết yếu. Có một vài cửa kính bị vỡ và tấm trần bị rơi tại sân bay LAX, nhưng các hoạt động bay không bị ảnh hưởng", Thị trưởng Los Angeles Karen Bass thông báo.

Người phát ngôn LAFD Lyndsey Lantz xác nhận chưa có báo cáo về thiệt hại kết cấu hoặc thương vong. Sở Điện nước Los Angeles (LADWP) cũng cho biết các dịch vụ vẫn hoạt động an toàn, ổn định và không phát hiện sự cố sau khi kiểm tra hệ thống.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ xác nhận trận động đất không gây sóng thần. Tuy nhiên, các cầu cảng tại bãi biển Manhattan và Hermosa vẫn tạm thời đóng cửa để phòng ngừa.

Trận động đất chính kéo theo ít nhất 40 dư chấn lớn nhỏ trong ngày, trong đó có một đợt mạnh 4,5 độ xảy ra lúc 11h41, cách bãi biển Hermosa khoảng 8 km. Hai dư chấn khác mạnh 3,97 và 3,93 độ lần lượt xuất hiện vào đầu giờ chiều.

Một cửa hàng tại Los Angeles ghi nhận thiệt hại do động đất . Video: X/Apex_Intel24

USGS dự báo có 89% khả năng khu vực xuất hiện thêm ít nhất một dư chấn từ 3 độ trở lên trong vòng 24 giờ và 5% khả năng xảy ra động đất mạnh từ 5 độ trở lên trong tuần tiếp theo. Các cơ quan khẩn cấp khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó và thực hiện nguyên tắc "Hạ thấp người, che chắn và bám chặt" khi cảm nhận rung lắc.

Nhà địa chấn học Lucy Jones thuộc Viện Công nghệ California (Caltech) nhận định đây là "một trong những trận động đất lớn nhất mà chúng ta từng có tại khu vực Los Angeles trong một thời gian dài", kể từ trận động đất La Habra mạnh 5,1 độ năm 2014.

Theo bà Jones, tâm chấn nằm ngoài khơi và ở độ sâu tương đối lớn giúp giảm mức độ rung lắc trên đất liền. Chuyên gia này cho rằng Los Angeles đã trải qua hai thập kỷ tương đối yên tĩnh về địa chấn, nhưng điều đó không đồng nghĩa nguy cơ động đất đã biến mất.