Động đất 5,7 độ tại Nhật Bản, hơn 20 người bị thương

Hiện trường vụ nổ tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản sau động đất ngày 28-7. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN phát

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết động đất xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng, với tâm chấn ở phía Tây tỉnh Shizuoka, độ sâu khoảng 40km.

Tại thành phố Chita, tỉnh Aichi, rung chấn đạt mức 5 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Rung lắc cũng được ghi nhận tại một số khu vực thuộc các tỉnh Nagano và Gifu. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997 tỉnh Aichi ghi nhận động đất có cường độ ở mức 5. Khu vực này tập trung nhiều cơ sở sản xuất lớn, trong đó có Toyota.

Công ty Điện lực Chubu cho biết không phát hiện bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka. Cơ quan khí tượng đánh giá khả năng trận động đất liên quan đến nguy cơ siêu động đất tại rãnh Nankai là thấp.

Động đất khiến một số tuyến đường sắt địa phương tạm ngừng hoạt động. Các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen phải giảm tốc, gây chậm trễ, trước khi trở lại lịch trình bình thường vào đầu giờ chiều.

Cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn sơ bộ 4,3 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản.