Động đất 5,7 độ tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Các cửa kính vỡ tại một đại lý ô tô nhập khẩu sau trận động đất ở thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi, ngày 8/11/2026. Ảnh: AFP.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn giới chức địa phương cho biết các trường hợp bị thương được ghi nhận tại hai tỉnh Aichi và Shizuoka. Nhà chức trách không ban bố cảnh báo sóng thần.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn nằm ở phía tây tỉnh Shizuoka, ở độ sâu khoảng 40 km. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại tỉnh Aichi trong khoảng 30 năm qua.

Công ty Điện lực Chubu cho biết không phát hiện bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka. Trận động đất buộc nhà chức trách tạm dừng hoạt động một số tuyến tàu địa phương.

Cũng trong sáng 8/11, một trận động đất mạnh 4,3 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền tây nam Nhật Bản.

Nhật Bản nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và phía trên điểm tiếp giáp của bốn mảng kiến tạo lớn, là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới.

Tỉnh Kumamoto từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,1 độ vào ngày 28/7.