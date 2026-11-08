Động đất 5,7 độ tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Theo JMA, động đất xảy ra lúc 1 giờ 04 phút ngày 8/11 (giờ địa phương), với tâm chấn ở phía Tây tỉnh Shizuoka, độ sâu khoảng 41 km. Tỉnh Aichi ghi nhận rung chấn mạnh nhất, ở mức 5 mạnh theo thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản. Rung chấn cũng được cảm nhận tại nhiều địa phương lân cận, trong đó có Gifu, Nagano, Yamanashi, Kyoto và Nara. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất.

Hãng tin Associated Press (AP) cho biết ít nhất 22 người bị thương, trong đó có những trường hợp bị ngã khi tìm cách sơ tán khỏi các tòa nhà. Hình ảnh do truyền hình Nhật Bản phát sóng cho thấy cửa kính một số cửa hàng bị vỡ, mảnh kính văng ra đường phố; nhiều mặt hàng và sách trong các cửa hàng cũng rơi khỏi kệ do rung lắc mạnh.

Tại thành phố Toyohashi thuộc tỉnh Aichi, cửa kính một đại lý ô tô bị vỡ, trong khi một hiệu sách lớn ở thành phố Toyota ghi nhận nhiều hàng hóa đổ khỏi các kệ trưng bày. Một số tuyến đường sắt khu vực phải tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động để kiểm tra an toàn. Các đoàn tàu cao tốc Shinkansen tại khu vực bị ảnh hưởng cũng phải giảm tốc độ nhằm phòng ngừa rủi ro đối với hạ tầng đường ray.

Ông Ebita Yoshitaka - Trưởng phòng quan trắc động đất - sóng thần thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Xin hãy cảnh giác với các trận động đất có cường độ tối đa lên tới trên cấp 5 trong khoảng một tuần tới. Đặc biệt, trong 2 đến 3 ngày tới, nguy cơ xảy ra động đất hậu phát là rất cao”. Cơ quan này cũng lưu ý nguy cơ đá rơi, sạt lở đất và những tác động bất lợi do mưa lớn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, trận động đất xảy ra trong khu vực được xác định là vùng nguồn tiềm tàng của siêu động đất Nankai Trough, một trong những nguy cơ địa chấn lớn mà Nhật Bản đang theo dõi.