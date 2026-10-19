Động đất 4,2 độ Richter ở Sơn La, người dân cảm nhận rõ rung lắc

Động đất xảy ra sáng nay tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, gây rung lắc rõ rệt. Người dân cho biết một số đồ đạc trong nhà chuyển động trong vài giây.

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra lúc 6h59 ngày 19/10, có độ lớn 4.2 Richter tại vị trí có tọa độ 21,250 độ vĩ Bắc, 104,120 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 12km, cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 0.

Động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Lộc, tỉnh Sơn La sáng 19/10. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, lúc 6h35 cùng ngày, khu vực xã Tà Hộc cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,6 Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Như vậy, trong vòng 24 phút, khu vực này xảy ra hai trận động đất. Tâm chấn được cho là cách Hà Nội khoảng 180km.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi các trận động đất tại khu vực này.

Chị Bích Hoài, người dân tại xã Tà Lộc, cho biết khi chị cùng mọi người đang ở ngoài sân thì bất ngờ nghe thấy hai tiếng động lớn liên tiếp. Ban đầu, chị Hoài nghĩ có vật gì đó va chạm mạnh ở gần nhà. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, chị nhận thấy bàn ghế, quạt trần và đèn trong nhà rung lắc mạnh.

Một số người dân cho biết họ cảm nhận được rung chấn kéo dài vài giây.

Hồi tháng 5/2026, một trận động đất có độ lớn 4,0 Richter xảy ra tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Tâm chấn nằm tại tọa độ 20,954 độ vĩ Bắc, 103,826 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này cũng được xác định là cấp 0.

Sơn La nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có các đới đứt gãy địa chất hoạt động và từng ghi nhận nhiều trận động đất. Năm 2020, khu vực Mộc Châu cũ xảy ra trận động đất có độ lớn 5,3, gây rung lắc trên diện rộng và ảnh hưởng đến một số nhà dân, công trình.