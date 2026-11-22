Sáng 22/11/2026, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, tình nguyện viên và sinh viên tham gia. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngay sau lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất sáng 22/11 tại Hà Nội, khu vực hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đại biểu, tình nguyện viên và người dân tới hưởng ứng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các y, bác sĩ tiến hành kiểm tra huyết áp, xét nghiệm nhanh và tư vấn sức khỏe kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hiến máu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những điểm nhấn trọng tâm của nhóm nội dung “Kết nối sự sống” trong Ngày Cộng đồng năm 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lực lượng thanh niên, sinh viên Thủ đô hào hứng tham gia hiến máu, thể hiện vai trò nòng cốt của người trẻ trong việc biến lòng tốt thành hành động cụ thể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ quý giá cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không chỉ làm công tác tổ chức, nhiều cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ và đại biểu dự lễ phát động cũng trực tiếp sẻ chia những giọt máu hồng vì cộng đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trực tiếp tới khu vực tiếp nhận máu để thăm hỏi, động viên và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên, người dân tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hoạt động thiết thực này thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sau khi hoàn thành hiến máu, người tham gia được bố trí khu vực nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe trước khi ra về. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)