Đông đảo người dân đến dự lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường năm 2026

Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2026 diễn ra trong 4 ngày (từ 20-23/10/2026, tức 11-14/9 năm Bính Ngọ).

Khai mạc lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường năm 2026.

Ông Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường (Lào Cai), đánh trống khai mạc lễ hội.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương hội tụ về chiêm bái, hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh phường Cam Đường đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường, phát biểu tại lễ khai mạc.

Huyền tích về hai người phụ nữ anh hùng giữ bờ cõi biên cương

Các đại biểu và Nhân dân đến dự lễ khai mạc Đền Đôi Cô.

Theo truyền thuyết, hai cô gái quê ở Đình Bảng (Bắc Ninh) lên Lào Cai buôn bán. Không chỉ mưu sinh, họ được cho là những người yêu nước, thường xuyên vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho quân lính chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt, hai cô luôn tận tình giúp đỡ người dân địa phương khai hoang, trồng lúa, vượt qua những năm tháng đói nghèo, gian khó.

Đền Đôi Cô được trang trí trang nghiêm và lộng lẫy.

Ngày qua ngày, tình cảm gắn bó giữa hai cô và dân làng càng gắn bó. Cho đến một ngày, bị giặc phát hiện và sát hại, xác hai cô trôi dạt về dòng suối Chiềng On. Thương tiếc hai người phụ nữ hiền hậu, hết lòng vì quân, dân, người dân đã mai táng và lập miếu nhỏ thờ phụng.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Trải qua thăng trầm lịch sử, ngôi miếu nhỏ xưa đã được tôn tạo khang trang thành Đền Đôi Cô như ngày nay. Đền tọa lạc trên khu đất cao, lưng dựa vào gò đồi Pú Đồn, mặt hướng ra suối Làng Chiềng On thanh tịnh. Nơi đây đã trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, là điểm tựa tinh thần để người dân và du khách gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn.

Đông đảo người dân đến dự lễ, dâng hương mong cầu sức khỏe bình an, hạnh phúc.

Sôi nổi chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và tín ngưỡng đặc sắc

Ngày 21/10 (tức ngày 12/9 năm Bính Ngọ), Lễ tế dân gian Đền Đôi Cô Cam Đường đã được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền.

Nhiều món ăn đặc trưng của địa phương được giới thiệu đến du khách.

Lễ tế là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, tưởng nhớ công đức của nhị vị Tiên Cô được thờ phụng tại đền; đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc, quê hương ngày càng phát triển, qua đó góp phần gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Nhiều tiết mục văn nghệ các tỉnh thành được biểu diễn tại lễ khai mạc.

Trong 3 ngày (22-23-24/10/2026) sẽ diễn ra hoạt động theo nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian gắn với di tích Đền Đôi Cô, đồng thời đề cao việc thực hành tín ngưỡng văn minh, đúng thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

Đặc biệt, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực truyền thống diễn ra trong hai ngày (21-22/10) thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm, góp phần đẩy mạnh giao thương và tôn vinh các giá trị sản phẩm địa phương.

Lễ hội Đền Đôi Cô 2026 đang tiếp tục khẳng định giá trị của di sản văn hóa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người con quê hương và du khách thập phương.