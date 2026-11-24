Ngày 24/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc các hoạt động triển lãm – trải nghiệm quế Trà Leng thuộc dự án “Quế ơi quế à”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình mang đến cho người dân, du khách trải nghiệm thực tế đậm đà bản sắc văn hóa gắn liền với cây quế của xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) thông qua triển lãm, workshop, hoạt động sáng tạo.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm chế tác mỹ nghệ từ thân và vỏ cây quế Trà Leng nhằm gia tăng giá trị thương mại sản phẩm nguyên liệu từ quế. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các hoạt động hướng đến giúp mọi người, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị cây quế Trà Leng, từ đó dành sự quan tâm, trân trọng và ý thức gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương, gắn với sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh trình chiếu phim ngắn “Thớ sần”, triển lãm tranh, ảnh về cây quế Trà Leng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương, triển lãm còn trưng bày các tác phẩm làm từ cây quế.

Trải nghiệm làm nến thơm từ quế Trà Leng với sự hướng dẫn của Auras Candle. Ảnh: Nguyễn Tú.

Nổi bật là các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trên chất liệu vỏ và gỗ quế Trà Leng, khắc họa những câu chuyện văn hóa địa phương, các sản phẩm ứng dụng tạo hương thơm từ quế như tinh dầu, nến thơm, hương liệu, dược liệu…

Các bạn trẻ còn tham gia trò chơi tương tác, trả lời các câu hỏi để nhận những phần quà lưu niệm.

Khai mạc chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm quế Trà Leng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hoạt động trải nghiệm gồm có workshop điêu khắc trên vỏ quế Trà Leng theo hướng dẫn của nghệ nhân, tự làm nến thơm từ tinh dầu quế Trà Leng, đồng thời trang trí sản phẩm theo sở thích cá nhân, trưng bày những món ăn, thức uống có nguyên liệu từ quế Trà Leng phục vụ khách thưởng thức và tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến của từng loại.