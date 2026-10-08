Đông đảo đại biểu, khách mời dự họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Ban tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, trong đó nổi bật là vai trò đưa kiến thức, công nghệ và trải nghiệm thanh toán số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Từ trái qua phải: Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, đồng trưởng ban tổ chức và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh (từ trái sang).

Ông Từ trái qua phải:Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, ông Mai Thế Anh - Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước cũng tham dự sự kiện.

Từ trái qua phải: nhà báo Khánh Huyền - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong, Uỷ viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm DBV, ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong...

Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Châu Anh xuất hiện rạng rỡ tại họp báo sáng 8/10. "Với Châu Anh, được đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 trong vai trò Đại sứ là một niềm vinh hạnh. Tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự trở nên gần gũi khi tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự tiện lợi và biết cách sử dụng một cách an toàn", Á hậu Châu Anh chia sẻ.

Họp báo có sự tham dự của Người đẹp Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - tham dự sự kiện với vai trò khách mời họp báo.

Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới lan tỏa thói quen thanh toán số, tiêu dùng thông minh và lối sống bền vững. Một giao dịch trực tuyến có thể giảm một lượt di chuyển, trong khi hóa đơn điện tử góp phần hạn chế sử dụng giấy. Sống xanh có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ, quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn khẳng định công nghệ số là công cụ hỗ trợ lối sống xanh, tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững.