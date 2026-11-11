Đông Cuông khơi sức dân, tạo đà xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phát triển kinh tế từ những mô hình hiệu quả

Đông Cuông là một trong xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, xã xác định sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân là yếu tố quyết định. Trong đó, Hội Nông dân xã giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, chủ động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện các tiêu chí về kinh tế và đời sống.

Hội Nông dân xã Đông Cuông tham quan mô hình sản xuất cây giống lâm nghiệp của hợp tác xã do ông Huỳnh Cao Đại, thôn An Bình thành lập.

Tại thôn An Bình, ông Huỳnh Cao Đại là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu với tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Hơn 20 năm trước, khi bắt đầu lập nghiệp, ông phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm và kiến thức sản xuất. Được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua sự ủy thác của Hội Nông dân xã, ông có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Bằng ý chí vươn lên, sự kiên trì, nỗ lực không ngừng cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, kinh tế gia đình ông từng bước ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Ông Huỳnh Cao Đại phát triển kinh tế từ sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp.

Năm 2018, ông Đại thành lập hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp Đông An chuyên sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp. Đến nay, hợp tác xã có 7 thành viên, phát triển hơn 30 ha rừng trồng với các loại cây chủ lực như tre măng Bát độ, tre siêu măng, măng lục trúc. Đây là diện tích do hợp tác xã liên kết với các thành viên quản lý. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã cung ứng trên 100.000 cây giống ra thị trường. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiêu thụ hơn 50.000 cây giống, giá bán từ 10.000 - 50.000 đồng/bầu.

Bên cạnh đó, hợp tác xã duy trì hơn 300 gốc cây ăn quả như bưởi, na, cam và sản xuất rau màu. Việc đa dạng hóa sản phẩm mang lại doanh thu trên 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Ông Huỳnh Cao Đại cho biết: "Thời gian tới, hợp tác xã mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng quy mô trang trại và tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế ngày càng phát triển".

Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 10 vạn cây giống tre, măng các loại.

Từ những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Đông Cuông đang góp phần tạo động lực để hội viên nông dân Đông Cuông học hỏi kinh nghiệm, chủ động đầu tư và phát triển kinh tế.

Chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên nông dân Đông Cuông còn tích cực hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn. Thông qua sinh hoạt chi hội và vận động trực tiếp, nhiều hộ dân đã tự nguyện chặt cây, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông.

Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tuyến đường trục chính Khe Cạn nối với xã Lâm Giang trước đây được bê tông hóa với mặt đường rộng 3 m, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng mặt đường lên 5,5 m, các hộ dân dọc tuyến đã đồng thuận hiến đất, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Ông Bùi Văn Nam thôn Đông An là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Gia đình ông Bùi Văn Nam, thôn Đông An, là một trong những hộ tiên phong hiến đất làm đường. Ông Nam cho biết, gia đình đã tự nguyện hiến khoảng 200 m² đất vườn, đất sản xuất, chặt cây để bàn giao mặt bằng khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng tuyến đường. Theo ông, đường được mở rộng sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trên tuyến đường dài gần 1 km, 25 hộ dân đã tự nguyện hiến tổng cộng gần 1.200 m² đất. Sự đồng thuận của người dân góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo thuận lợi cho quá trình thi công. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa. Hiện tuyến đường đã hoàn thành trên 98%.

Chi hội nông dân thôn Đông An vận động hiến đất, dịch rào.

Ông Lê Anh Linh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Đông An, xã Đông Cuông cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đồng thời giới thiệu những hộ có mô hình hiệu quả để hội viên khác học tập, trao đổi kinh nghiệm. Năm 2025, chi hội có trên 35 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm nay, chúng tôi tiếp tục vận động 40 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào, từ đó, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và chung sức xây dựng nông thôn mới".

Trong 10 tháng năm 2026, toàn xã đã triển khai thực hiện 17 tuyến đường với tổng chiều dài 10,5 km, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn. Đến thời điểm hiện tại, đã có 14 tuyến đường hoàn thành còn 3 tuyến đường đang thi công, phấn đấu đến hết tháng 11/2026 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hội nông dân xã hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Bà Trần Thị Nương - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Muốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, trước hết, hội phải nắm chắc tình hình đời sống, sản xuất của hội viên, từ đó lựa chọn những nội dung phù hợp để triển khai".

Từ năm 2026 đến nay, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với trên 8.000 hội viên tham gia; tổ chức cho 80 lượt hội viên tham quan, học tập các mô hình kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn xã và các địa phương lân cận.

Hội Nông dân xã tiếp tục vận động 1.450 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào phát triển kinh tế.

Cùng với hỗ trợ kiến thức, Hội Nông dân xã còn phát huy vai trò cầu nối, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện có 488 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 37 tỷ đồng.

Nguồn vốn được các hộ sử dụng đúng mục đích, tập trung đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Năm 2026, Hội Nông dân xã tiếp tục vận động 1.450 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào.

Chung sức hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Bên cạnh phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng, Hội Nông dân xã Đông Cuông còn vận động hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang nhà ở và cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Đến nay, xã Đông Cuông đã đạt 19/37 tiêu chí nông thôn mới.

Bà Hà Thị Hương Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết: "Thời gian tới, địa phương tiếp tục gắn các phong trào thi đua với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng duy trì kết quả đã đạt được, từng bước hoàn thiện hạ tầng và cải thiện cảnh quan nông thôn".

Một góc xã Đông Cuông nhìn từ trên cao xuống.

Với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Nhân dân, Hội Nông dân xã Đông Cuông tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động hội viên phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Đông Cuông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp và phát triển bền vững.