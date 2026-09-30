Đông Cuông chủ động triển khai GPMB tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, Ủy ban MTTQ xã, Công an xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; bí thư chi bộ, trưởng các thôn: Đức An, Đập Dóm, Đông An, An Khang.

Đồng chí Trần Thống Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu được phổ biến chi tiết kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án. Kết quả đo đạc bản đồ giải phóng mặt bằng theo ranh giới ngày 20/8/2026, xã Đông Cuông có tổng diện tích cần đo đạc là 40,43 ha với 7,5 km tuyến chính.

Trong đó, diện tích đã đo đạc xong từ trước và tiếp tục sử dụng để giải phóng mặt bằng theo cọc mới nhất là 9,91 ha, diện tích đang tập trung đo đạc bổ sung là 30,52 ha.

Cuộc họp cũng tập trung làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng.

Nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được giao cụ thể cho từng phòng, ban và thôn bản.

Đặc biệt, lãnh đạo xã yêu cầu các thôn trọng điểm như Đức An, Đập Dóm, Đông An và An Khang phải chủ động vào cuộc, bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác đo đạc, kiểm kê.

Việc phân công rõ trách nhiệm đến từng thôn sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất và thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn xã Đông Cuông được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch đề ra.