Đóng cửa ô tô mạnh có thể làm hỏng các bộ phận bên trong

Nhiều người từng chứng kiến hành động đóng cửa ô tô mạnh của hành khách, gây khó chịu nhưng thường bỏ qua. Tuy nhiên, đóng cửa quá mạnh có thể làm hỏng các bộ phận bên trong cửa xe, ảnh hưởng đến hoạt động của cửa sổ điện, loa và hệ thống khóa từ xa.

Đóng cửa ô tô quá mạnh có thể gây hư hại các bộ phận bên trong, ảnh hưởng đến chức năng cửa sổ và hệ thống khóa. Ảnh: Vehiclefreak

Đóng cửa ô tô mạnh có thể không làm hỏng khung xe nhưng lại ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong cửa như loa, kính điện và khóa cửa từ xa. Những chi tiết này rất dễ bị hư hỏng hoặc bị rời ra khi chịu tác động mạnh, khiến việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém.

Nguyên nhân khiến người ta đóng cửa mạnh không hẳn là do bất cẩn hay thiếu hiểu biết. Ví dụ, trong điều kiện thời tiết có gió lớn, cần nhiều lực hơn để đóng cửa. Ngoài ra, cửa xe nặng hơn bình thường hoặc có vật cản cũng khiến cửa đóng mạnh hơn.

Một số người có thói quen đóng cửa mạnh do quen với các mẫu xe cũ không có cửa tự động, nên họ không nhận ra mình đang dùng lực quá mức. Thậm chí, nếu cửa xe bị hư hỏng hoặc lệch khung mà chưa được sửa chữa, việc đóng cửa mạnh cũng dễ xảy ra do khung cửa không khít.

Việc đóng cửa mạnh có thể gây hư hỏng khóa kính, một bộ phận nhỏ bằng nhựa giúp giữ kính xe cố định khi lên xuống. Ngoài ra, loa gắn trên cửa cũng rất dễ bị nứt hoặc rơi ra nếu cửa bị đóng quá mạnh.

Động cơ kính điện cũng là bộ phận dễ bị ảnh hưởng khi cửa bị đóng mạnh. Tác động lực có thể làm hỏng hoặc làm lệch động cơ, gây ra các sự cố khi điều khiển kính cửa sổ.

Trong trường hợp đóng cửa quá mạnh, khung cửa có thể bị tách rời khỏi thân xe, đặc biệt khi đóng cửa chống lại gió lớn. Điều này làm cửa khó đóng hoặc mở, gây phiền toái cho người dùng.

Các bộ phận như gạt tàn thuốc và bật lửa trên xe cũng có thể bị hư hại do lực tác động từ việc đóng cửa mạnh. Những chi tiết này thường nằm ở khu vực bảng điều khiển trung tâm và dễ bị ảnh hưởng khi cửa bị rung lắc mạnh.

Để hạn chế hư hỏng, người dùng nên đóng cửa nhẹ nhàng và có thể sử dụng các biện pháp như lắp gioăng cao su hoặc gioăng butyl để giảm chấn động. Ngoài ra, việc lắp bản lề đóng êm cũng giúp cửa đóng chậm và êm hơn, tránh gây hư hại.

Nếu cửa xe khó đóng, nên kiểm tra và điều chỉnh bản lề hoặc lắp đặt thiết bị đóng cửa chậm để bảo vệ các bộ phận bên trong. Việc này không chỉ giúp tăng tuổi thọ cho cửa xe mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng.