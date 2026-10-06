Đóng cửa chợ Kim Liên: Đưa tiểu thương lên 'chợ số' và bố trí điểm bán lân cận

Thông tin tới phóng viên, UBND phường Kim Liên cho biết đã có báo cáo Thành phố sau khi có chỉ đạo từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội liên quan đến việc chợ Kim Liên dừng hoạt động, ảnh hưởng đến sinh kế của gần 200 tiểu thương.

Mở 'Chợ số', kết nối quầy bán lân cận cho tiểu thương sau dừng hoạt động chợ Kim Liên. Ảnh: H. Đương

Theo báo cáo rà soát của UBND phường Kim Liên, mặc dù hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại chợ hiện ghi nhận 193 ki-ốt, nhưng số lượng ki-ốt mở cửa kinh doanh hoặc làm kho thực tế là 121 ki-ốt. Đặc biệt, số lượng người trực tiếp đứng bán thực tế chỉ có 88 người, trong đó 22 người có hộ khẩu thường trú tại phường.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng một cá nhân gom và sử dụng từ 2 đến 13 quầy để kinh doanh kết hợp làm kho chứa hàng. Phần lớn các trường hợp này xuất phát từ việc thuê lại, chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc nhờ người thân quản lý, khiến chủ hợp đồng gốc không trực tiếp đứng bán tại quầy.

Chính quyền địa phương đã phân loại hoạt động tại chợ thành 06 nhóm ngành hàng chính. Qua đánh giá, một số ngành hàng như dịch vụ ăn uống, sửa xe máy... không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), không bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư khu vực.

Theo UBND phường Kim Liên, nhằm chia sẻ khó khăn, giảm thiểu tác động đến thu nhập của tiểu thương trong thời gian tạm dừng hoạt động chợ để đáp ứng yêu cầu PCCC và phục vụ đầu tư xây dựng mới, UBND phường Kim Liên đã triển khai chuỗi giải pháp an sinh xã hội đồng bộ.

Địa phương đã hỗ trợ miễn phí di chuyển tài sản, hàng hóa; bố trí kho lưu trữ tạm thời cho các hộ chưa tìm được nơi gửi, đồng thời không truy thu phí dịch vụ cũng như tiền thuê mặt bằng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng.

Trong đợt khảo sát ý kiến từ ngày 04/9 đến 16/9/2026, có 176/176 quầy có hợp đồng mong muốn quay lại chợ mới; 158/176 quầy có nguyện vọng bố trí chợ tạm; trong đó 112 quầy đề xuất lập chợ tạm tại khu vực Sân chơi B20 - B21 - B22 Kim Liên.

Tuy nhiên, qua kiểm tra quỹ đất công do phường quản lý, hiện không có vị trí phù hợp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về PCCC, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường để thành lập chợ tạm tại chỗ.

Trước thực tế đó, căn cứ vào số lượng 88 hộ trực tiếp kinh doanh, UBND phường Kim Liên đã chủ động liên kết với UBND các phường lân cận (Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa) để hỗ trợ xếp điểm bán tạm với giá thuê niêm yết của Nhà nước. Theo đó, chợ Láng bố trí khoảng 100 quầy hàng; chợ Ngã Tư Sở và chợ Khâm Thiên bố trí khoảng 30 quầy hàng; chợ Thái Hà bố trí khoảng 05 quầy hàng.

Tính đến ngày 01/10/2026, đã có 35/88 hộ tiểu thương trực tiếp kinh doanh thuê được địa điểm mới. Với các hộ chưa tìm được chỗ, Ban Quản lý dự án phường tiếp tục liên hệ để hướng dẫn, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, phường thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh; huy động Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên hỗ trợ tiêu thụ hàng tồn kho, giúp đỡ các hộ yếu thế và bốc xếp tài sản.

Đặc biệt, UBND phường đã vận động tiểu thương tham gia đưa hàng hóa lên fanpage “Cộng đồng Chợ số Kim Liên 24/7” do phường quản lý nhằm đẩy mạnh kinh doanh trên nền tảng số.

Về quy hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng lại chợ Kim Liên, theo UBND phường Kim Liên, dự án nằm trong Kế hoạch phát triển và quản lý chợ của TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025, năm 2026 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2026-2030) của phường Kim Liên.

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 01/8/2026. Ngày 01/10/2026, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Văn bản số 5018/UBND-KT, giao Sở Tài chính hướng dẫn phường Kim Liên rà soát, tham mưu phương án bố trí nguồn vốn đầu tư công.

Trên cơ sở đó, UBND phường Kim Liên cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư ngay trong năm 2026, quyết tâm hoàn thành công trình và đưa chợ Kim Liên mới vào sử dụng trong Quý III/2027, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.