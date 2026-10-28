Đóng cửa các nghĩa trang tại phường có nhiều lăng mộ bề thế ở Huế

Ngày 28/10, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết địa phương đã có thông báo về việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn từ ngày 31/10.

Theo đó, sau thời điểm này, mọi hoạt động chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực nghĩa trang, nghĩa địa thuộc phường đều bị cấm.

Chủ trương được triển khai căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị, thực trạng quỹ đất nghĩa địa và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

Các trường hợp có nhu cầu mai táng sẽ được hướng dẫn thực hiện tại nghĩa trang Phú Xuân cũ (nay thuộc xã Phú Hồ) và nghĩa trang xã Phú Diên cũ (nay thuộc xã Phú Vinh) theo quy hoạch và quy định hiện hành.

UBND phường cũng khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí của Nhà nước. Thời gian tổ chức tang lễ được khuyến cáo không kéo dài quá 72 giờ nhằm hạn chế tốn kém và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Phường Thuận An có nhiều nghĩa trang được xây dựng công phu.

Hướng đến tạo quỹ đất

Theo ông Lê Đình Phong, trước khi triển khai chủ trương, địa phương đã nhiều lần lấy ý kiến người dân thông qua các buổi tiếp dân. Phường cũng tổ chức cuộc họp với khoảng 100 người, gồm người cao tuổi, người có uy tín và đại diện các dòng họ để trao đổi, vận động, tạo sự đồng thuận.

Ông Phong cho biết, việc vận động người dân lựa chọn hỏa táng, không tiếp tục chôn cất và xây dựng mới lăng mộ trên địa bàn nhận được sự thống nhất cao từ những người tham dự.

Lý giải về chủ trương này, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho hay theo định hướng quy hoạch của thành phố, địa phương không nằm trong khu vực quy hoạch nghĩa trang tập trung.

Việc dừng hoạt động các nghĩa trang nhằm từng bước sắp xếp lại quỹ đất, dành không gian cho con em địa phương có đất xây dựng nhà ở, đồng thời phát triển hạ tầng, dịch vụ, các thiết chế văn hóa và du lịch biển. Địa phương cũng hướng đến tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư du lịch theo định hướng phát triển của thành phố.

Việc dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa nhằm từng bước sắp xếp lại quỹ đất, dành không gian cho con em địa phương có đất xây dựng nhà ở, đồng thời phát triển hạ tầng.

Thuận An là địa phương có nhiều khu lăng mộ bề thế, được xây dựng công phu với mái ngói nhiều tầng, họa tiết rồng trang trí cầu kỳ.

Theo ông Phong, trước đây, việc xây dựng lăng mộ trên địa bàn diễn ra tự phát, có những vị trí nằm sát nhà ở, xen kẽ trong khu dân cư, ảnh hưởng đến việc tổ chức không gian đô thị.

Đối với các lăng mộ nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương sẽ xây dựng lộ trình, phối hợp với người dân để vận động di dời ra ngoài. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các khu nghĩa trang hiện hữu cũng sẽ được tính toán phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.