Theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn trong thực hiện pháp luật quản lý thuế, người nộp thuế được miễn nộp hồ sơ khai thuế đối với một số kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế, kể từ thời điểm cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

VCCI đề nghị miễn hoàn toàn nghĩa vụ nộp lại "tờ khai trắng".

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhưng chưa được cơ quan thuế xác nhận trạng thái 06 vẫn có thể phải nộp hàng loạt tờ khai thuế không phát sinh nghĩa vụ, thường gọi là “tờ khai trắng”.

Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM (HTCAA) dẫn trường hợp doanh nghiệp phải hoàn thiện khoảng 40 tờ khai thuế giá trị gia tăng và 10 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp “0 đồng” trong 10 năm. HTCAA đề nghị miễn kê khai từ kỳ tính thuế tiếp theo kỳ cuối cùng người nộp thuế đã nộp hồ sơ, căn cứ cam kết và dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu quản lý thuế.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đề xuất miễn hoàn toàn nghĩa vụ nộp lại "tờ khai trắng" và báo cáo hóa đơn đối với các kỳ doanh nghiệp thực tế đã ngừng kinh doanh. Theo VCCI, độ trễ hành chính có thể kéo dài 1-3 năm, thậm chí lâu hơn, khiến doanh nghiệp không phát sinh doanh thu vẫn có nguy cơ bị xử phạt chậm nộp hồ sơ.

VCCI đề xuất xác định thời gian ngừng kinh doanh thực tế dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử kết hợp xác nhận của chính quyền địa phương hoặc biên bản xác minh của cơ quan thuế.

Trong khi đó, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị cho phép người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 gộp nhiều kỳ không phát sinh doanh thu vào một tờ khai cho từng sắc thuế, kèm cam kết không phát sinh doanh thu.

Cục Thuế vừa thay mặt Bộ Tài chính giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Theo đó, cơ quan soạn thảo cho rằng việc miễn toàn bộ nghĩa vụ kê khai cần có căn cứ kiểm chứng, tránh bỏ sót nghĩa vụ thuế.

Theo cơ quan này, không có hóa đơn đầu ra, đầu vào trên hệ thống hóa đơn điện tử chưa đủ để khẳng định doanh nghiệp không hoạt động hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế. Hóa đơn điện tử chỉ được triển khai bắt buộc đồng bộ từ ngày 1/7/2022, trong khi trước đó nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy. Ngoài ra, một số giao dịch như trả lương, thuê tài sản của cá nhân vẫn có thể phát sinh nghĩa vụ thuế mà không có hóa đơn.

Việc chính quyền địa phương xác nhận doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng không đồng nghĩa xác nhận doanh nghiệp đã ngừng mọi hoạt động kinh doanh từ trước đó. Với những hồ sơ tồn đọng nhiều năm, thời điểm ngừng hoạt động thực tế cần có tài liệu và căn cứ xác minh.

Dự thảo Nghị quyết hiện quy định miễn hồ sơ khai thuế đối với những kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế theo các mốc thời gian được xác định. Nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thuộc các kỳ trước thời điểm áp dụng chính sách, người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ theo quy định.

Đối với báo cáo hóa đơn, người nộp thuế được miễn lập, gửi báo cáo đối với các kỳ trước ngày 1/7/2022 thuộc khoảng thời gian áp dụng chính sách nếu thực tế không sử dụng hóa đơn; đồng thời không phải nộp thông báo kết quả hủy đối với hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng.

Người nộp thuế cũng chỉ cần thể hiện cam kết về thời gian ngừng hoạt động, các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế và không sử dụng hóa đơn trong văn bản đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Với hồ sơ đã nộp trước ngày 21/11/2026 nhưng chưa được giải quyết, người nộp thuế được bổ sung cam kết vào văn bản đã nộp hoặc biên bản làm việc, không phải nộp lại hồ sơ.

Từ các lý do trên, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên phạm vi miễn thủ tục như dự thảo, chưa mở rộng chính sách cho toàn bộ thời gian doanh nghiệp tự khai đã ngừng hoạt động thực tế.