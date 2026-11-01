Đóng cọc, đặt biển đình chỉ 16 bãi xe không phép ở Hà Nội, nhiều ô tô vẫn mắc kẹt bên trong

Những ngày qua, UBND phường Định Công đã trực tiếp tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn. Ghi nhận trong ngày 31/10, nhiều bãi xe đã bị lực lượng chức năng đóng cọc, đặt biển thông báo đình chỉ hoạt động, ngăn phương tiện ra vào.

Một bãi xe bị xử lý trong ngày 31/10.

Theo ông Cao Hoàng Kỳ, cán bộ Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường, trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 31/10, địa phương đã xử lý 16/18 điểm trông giữ xe không phép. Hai điểm còn lại sẽ tiếp tục được xử lý trong thời gian tới.

Ông Kỳ cho biết, trước khi tổ chức ra quân, phường đã gửi thông báo đến các điểm trông giữ xe trái phép, đồng thời phát giấy mời các chủ bãi xe đến UBND phường làm việc. Tại buổi làm việc, các chủ bãi xe đã ký biên bản cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với những trường hợp không tự giác tháo dỡ, UBND phường tổ chức lực lượng ra quân xử lý dứt điểm trong thời gian từ ngày 26 đến 31/10.

Về hai bãi xe chưa thể xử lý, ông Kỳ cho biết nguyên nhân là chủ bãi xe không có mặt tại địa điểm. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục yêu cầu các chủ bãi xe có mặt để phối hợp xử lý.

Sau ngày 31/10, UBND phường sẽ có văn bản gửi Công an phường Định Công để phối hợp duy trì kết quả, ngăn chặn tình trạng tái vi phạm; đồng thời đề nghị lực lượng PC06 thường xuyên kiểm tra.

Ghi nhận của phóng viên ngày 31/10 cho thấy, việc xử lý các bãi xe không phép được lực lượng chức năng triển khai từ sáng sớm đến đêm muộn. Các bãi xe đa phần đều chấp hành tự tháo dỡ cũng như di dời các phương tiện ra phía ngoài bãi xe.

Tại bãi xe trên đường Hồng Quang, giáp khu đô thị Đại Kim - Định Công, dù đã được thông báo trước về việc tháo dỡ, xử lý vi phạm, bên trong bãi vẫn còn nhiều ô tô đang gửi.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ bãi xe liên hệ với các chủ phương tiện để di chuyển ô tô ra ngoài, tạo điều kiện cho việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm, đóng cọc và đặt biển cảnh báo tại cổng ra vào.

Trong quá trình xử lý, chủ bãi xe liên tục gọi điện thông báo cho khách đến nhận phương tiện.

Nhiều chủ xe đã có mặt để di chuyển ô tô ra ngoài.

Phía ngoài bãi xe này, hàng dài ô tô đỗ dọc tuyến đường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ xe không đến nhận phương tiện. Sau khi tiến hành các bước xử lý, lực lượng chức năng đã đóng cọc, đặt biển thông báo ngay trước cổng

Các biển thông báo với nội dung: “Thông báo bãi xe vi phạm đã bị đình chỉ hoạt động, đề nghị không sử dụng dịch vụ”, được đặt ngay giữa cổng ra vào bãi xe.

Phía bên trong, các công tác tháo dỡ cơ bản hoàn tất.

Dù chủ bãi xe liên tục gọi điện yêu cầu các chủ phương tiện đến di chuyển ô tô ra ngoài, nhiều người vẫn không có mặt. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành đóng cọc, đặt biển thông báo: “Bãi xe vi phạm đã bị đình chỉ hoạt động, đề nghị không sử dụng dịch vụ” ngay trước cổng. Phía bên trong bãi vẫn còn một số ô tô chưa được di chuyển.

Ghi nhận tiếp tại bãi xe ở cuối ngõ 175 phố Định Công vào khoảng 19h ngày 31/10, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp xử lý điểm trông giữ xe không phép này.

Tương tự điểm trông giữ xe trên đường Hồng Quang, dù đã được thông báo từ trước, bên trong bãi vẫn còn ô tô chưa được di chuyển. Lực lượng chức năng yêu cầu chủ bãi và các chủ phương tiện đưa xe ra ngoài để phục vụ công tác xử lý.

Tuy nhiên, một số chủ phương tiện không đến di chuyển ô tô theo yêu cầu. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành đóng cọc, đặt biển thông báo đình chỉ hoạt động ngay trước cổng bãi xe trong tối 31/10.

Việc xử lý các bãi xe được tiến hành khẩn trương, từ sáng tới đêm.

Việc xử lý các điểm trông giữ xe không phép nhằm lập lại trật tự trong hoạt động quản lý, sử dụng đất và trông giữ phương tiện trên địa bàn TP Hà Nội, đồng thời ngăn chặn tình trạng các bãi xe tự phát tiếp tục hoạt động khi chưa được cấp phép.