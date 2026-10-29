Động cơ xăng - 'thần tài' của Toyota

Toyota từ lâu đã khẳng định động cơ đốt trong sẽ không sớm biến mất, ngay cả khi ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang đẩy mạnh xe điện. Trong năm 2026, việc phát triển một dòng động cơ đốt trong hoàn toàn mới đã trở nên hiếm gặp. Điều này khiến chiến lược tiếp tục đầu tư vào động cơ xăng của Toyota trở nên khác biệt so với phần lớn các đối thủ.

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất ôtô chủ yếu tập trung nâng cấp những dòng động cơ sẵn có để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt, bao gồm quy định Euro 7 sắp được áp dụng.

Tuy nhiên Toyota đang lựa chọn hướng đi khác. Hãng không chỉ phát triển thế hệ động cơ đốt trong mới mà còn lên kế hoạch cung cấp công nghệ này cho những nhà sản xuất ôtô khác.

Kỳ vọng thu về 1,7 tỷ USD mỗi năm

Theo Automotive News, Toyota kỳ vọng doanh thu từ hoạt động bán hệ truyền động cho các đối tác bên ngoài đạt khoảng 1,7 tỷ USD mỗi năm vào năm 2032. Trong năm 2026, hãng đặt mục tiêu đạt giá trị đơn hàng khoảng 562 triệu USD. Việc bàn giao các dòng động cơ và hệ truyền động hybrid thế hệ mới dự kiến bắt đầu sớm nhất từ năm 2027.

Toyota chưa công bố danh sách khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên hãng xe Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều nhà sản xuất ôtô trong nước. Hiện Daihatsu là công ty con do Toyota sở hữu hoàn toàn. Tập đoàn cũng nắm giữ 21,5% quyền biểu quyết tại Subaru và 5,1% cổ phần Mazda.

Những mối quan hệ này có thể giúp Toyota tiếp cận hệ sinh thái sản xuất với tổng quy mô khoảng 16 triệu ôtô mỗi năm. Trong đó, hơn một nửa sản lượng mang thương hiệu Toyota, Lexus hoặc Daihatsu. Thực tế, Toyota đã cung cấp linh kiện và công nghệ hệ truyền động cho một số đối tác.

Động cơ 1.5L 4 xy-lanh của Toyota. Ảnh: Motor1.

Mazda CX-50 đang sử dụng công nghệ hybrid của Toyota. Mẫu Mazda2 được phân phối tại châu Âu cũng từng sử dụng hệ truyền động hybrid từ hãng xe Nhật Bản. Trong khi đó, Subaru tích hợp các linh kiện điện từ Toyota vào công nghệ hybrid thế hệ mới. Suzuki cũng đã sử dụng nhiều dòng động cơ do Toyota phát triển.

Danh mục sản phẩm bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, phiên bản tăng áp của động cơ 1.5L và động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.0L.

Theo Toyota, các dòng động cơ này sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất vận hành so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong đó, động cơ tăng áp 1.5L được phát triển với mục tiêu tạo ra công suất tương đương một động cơ hút khí tự nhiên dung tích 2.5L thông thường. Đối với động cơ tăng áp 2.0L, Toyota hướng đến mức công suất cao hơn động cơ tăng áp 2.4L hiện tại, đồng thời cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Đáng chú ý, những động cơ này được phát triển để tương thích với các hệ truyền động điện hóa ngay từ đầu, thay vì xem động cơ đốt trong và mô-tơ điện là 2 công nghệ tách biệt. Các dòng động cơ dung tích nhỏ có thể kết hợp với hệ thống hybrid. Trong khi đó, động cơ tăng áp 2.0L có thể hoạt động độc lập hoặc trở thành một phần của hệ truyền động điện hóa.

Kích thước nhỏ gọn cũng giúp các động cơ mới dễ dàng được bố trí trên nhiều nền tảng khung gầm khác nhau, bao gồm những kiến trúc hỗ trợ nhiều loại hệ truyền động.

Đây là lợi thế quan trọng khi các hãng xe ngày càng có xu hướng phát triển chung một nền tảng cho nhiều phiên bản sử dụng động cơ xăng, hybrid hoặc những cấu hình điện hóa khác. Ngoài các động cơ 4 xi-lanh, Toyota còn phát triển động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L dành cho mẫu GR GT.

Tuy nhiên động cơ này chưa nằm trong kế hoạch kinh doanh hệ truyền động dành cho các nhà sản xuất bên ngoài.

Không chỉ Toyota ưu ái động cơ xăng

Dù cùng theo đuổi mục tiêu duy trì động cơ đốt trong, Mazda và Subaru vẫn có những ưu tiên riêng về công nghệ và bản sắc thương hiệu.

Do đó, Toyota cần chứng minh những dòng động cơ mới có đủ sức hấp dẫn về cả hiệu quả kinh tế lẫn khả năng vận hành để thuyết phục các đối tác sử dụng. Tuy nhiên việc chia sẻ chi phí nghiên cứu và tăng quy mô sản xuất có thể mang lại lợi ích cho các bên.

Mazda hay Subaru cũng đang nỗ lực phát triển động cơ xăng trước sức ép điện hóa. Ảnh: Thaco, Đan Thanh.

Đối với những hãng xe không muốn tự đầu tư phát triển một thế hệ động cơ hoàn toàn mới, việc mua công nghệ từ Toyota có thể giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian nghiên cứu. Về phía Toyota, mở rộng danh sách khách hàng sẽ giúp hãng phân bổ khoản đầu tư phát triển động cơ trên sản lượng lớn hơn, qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đẩy mạnh điện hóa, Toyota vẫn đặt cược vào khả năng động cơ đốt trong hiệu suất cao sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nhiều năm tới.

Thay vì chỉ sử dụng công nghệ mới cho sản phẩm của mình, hãng muốn biến động cơ đốt trong thành một mảng kinh doanh có khả năng mang về doanh thu đáng kể.