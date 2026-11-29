Động cơ là một trong những thành phần quyết định khả năng hoạt động của tên lửa hành trình Kh-101.

Nga lựa chọn động cơ phản lực cánh quạt TRDD-50A, còn được biết đến với tên gọi sản phẩm 36M, để duy trì tốc độ bay trong suốt hành trình dài.

Khác với tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ đẩy trong giai đoạn tăng tốc, Kh-101 được thiết kế để bay trong khí quyển bằng lực nâng khí động học.

Động cơ phản lực cánh quạt cung cấp lực đẩy liên tục, giúp tên lửa duy trì tốc độ cận âm và điều chỉnh đường bay theo dữ liệu từ hệ thống dẫn đường.

Theo dữ liệu được CSIS công bố, Kh-101 có tốc độ hành trình khoảng Mach 0,58 và tốc độ tối đa khoảng Mach 0,78. Một số tài liệu khác mô tả tốc độ của tên lửa vào khoảng 700-900 km/h, tùy điều kiện bay và cách tính.

Đây không phải tốc độ đặc biệt cao nếu so với tên lửa siêu thanh, nhưng phù hợp với yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu và duy trì hoạt động lâu dài.

Một điểm đáng chú ý là động cơ được bố trí theo cấu hình có thể triển khai sau khi tên lửa rời máy bay mang phóng.

Khi được thả khỏi giá treo, các bộ phận khí động học và hệ thống động lực chuyển sang trạng thái hoạt động, giúp tên lửa bắt đầu hành trình độc lập.

Kh-101 không cần một tầng tăng tốc lớn như nhiều loại tên lửa phóng từ mặt đất.

Tầm bắn của Kh-101 thường được các nguồn phân tích phương Tây ước tính khoảng 2.500-2.800 km.

Nga từng công bố những con số lớn hơn, nhưng các mức tầm bắn tối đa cao hơn chưa được xác nhận độc lập một cách đầy đủ.

Tầm hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình đầu đạn, lượng nhiên liệu, đường bay và điều kiện sử dụng.

Việc duy trì tốc độ cận âm cũng tạo ra hạn chế. Kh-101 cần thời gian đáng kể để hoàn thành hành trình dài, khiến đối phương có thêm cơ hội phát hiện và tổ chức đánh chặn nếu hệ thống cảnh giới hoạt động hiệu quả.

Tên lửa vì vậy phải dựa vào đường bay, độ cao và đặc điểm giảm bộc lộ radar để tăng khả năng sống sót.

TRDD-50A cho thấy triết lý thiết kế của Kh-101: không ưu tiên tốc độ cực lớn mà tập trung vào khả năng bay xa, duy trì hành trình và mang đầu đạn đến mục tiêu. Đây là lựa chọn phù hợp với vai trò tên lửa hành trình chiến lược phóng từ máy bay ném bom.