Động cơ tăng áp ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại. Theo thống kê tại Mỹ, trong số 16,3 triệu ô tô mới bán ra năm 2025, khoảng 45% được trang bị công nghệ này. Việc sử dụng bộ tăng áp giúp các nhà sản xuất tăng công suất động cơ dung tích nhỏ, đồng thời tối ưu khả năng tiêu thụ nhiên liệu.

Vì sao động cơ tăng áp cần dầu bôi trơn tốt?

Khác với động cơ hút khí tự nhiên, động cơ tăng áp sử dụng năng lượng từ khí thải để dẫn động bộ tăng áp. Khí thải làm quay bánh tuabin, thông qua trục nối để vận hành bánh nén, hút và nén không khí đưa vào buồng đốt. Lượng không khí nạp lớn hơn cho phép động cơ đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn, qua đó tăng công suất.

Tuy nhiên, bộ tăng áp phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Theo Carscoops, khí thải trong động cơ có thể đạt nhiệt độ hơn 1.093 độ C, trong khi bánh tuabin có thể quay tới 350.000 vòng/phút.

Động cơ tăng áp ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại

Ở điều kiện này, dầu động cơ không chỉ có nhiệm vụ bôi trơn các chi tiết chuyển động mà còn hỗ trợ tản nhiệt cho bộ tăng áp. Nhiệt độ cao kéo dài có thể khiến dầu nhanh bị oxy hóa, suy giảm chất lượng, hình thành cặn bẩn và ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn.

Đáng chú ý, cặn dầu có thể tích tụ trong các đường dẫn dầu nhỏ của bộ tăng áp, gây cản trở quá trình bôi trơn và tản nhiệt. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ hư hỏng bộ tăng áp sẽ tăng lên.

Có cần thay dầu thường xuyên hơn?

Động cơ tăng áp thường sử dụng dầu tổng hợp có khả năng chịu nhiệt và duy trì độ ổn định tốt. Tuy nhiên, ngay cả dầu tổng hợp cũng bị lão hóa theo thời gian và điều kiện vận hành.

Vì vậy, không thể mặc định mọi xe sử dụng động cơ tăng áp đều phải thay dầu thường xuyên hơn xe dùng động cơ hút khí tự nhiên. Chu kỳ thay dầu phụ thuộc vào thiết kế động cơ, loại dầu được khuyến nghị và điều kiện sử dụng thực tế.

Với những xe thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc, tắc đường, chạy quãng ngắn, chở tải nặng hoặc vận hành trong môi trường nhiệt độ cao, chủ xe có thể cần rút ngắn chu kỳ thay dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các chuyên gia khuyến nghị người sử dụng cần tuân thủ hướng dẫn trong sổ tay vận hành, lựa chọn đúng cấp độ nhớt và tiêu chuẩn dầu dành cho động cơ tăng áp. Không nên tự ý kéo dài thời gian thay dầu chỉ vì xe được trang bị hệ thống theo dõi tuổi thọ dầu.

Thay dầu đúng chủng loại và đúng thời điểm không chỉ giúp động cơ vận hành ổn định mà còn góp phần bảo vệ bộ tăng áp, hạn chế nguy cơ hư hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.