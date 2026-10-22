Động cơ nghi phạm chặn ô tô sát hại tài xế ở Hà Nội

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Hoan là nghi phạm sát hại tài xế ở đường Bắc Cầu chiều 20/10.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan.

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ (46 tuổi, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20/10, thấy anh Đ lái ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe máy trước đầu ô tô của anh Đ. Sau đó Hoan xuống xe, giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không mở được do cửa đã khóa.

Không mở được cửa, đối tượng quay lại xe máy, lấy chiếc búa để trong cốp để đập vỡ kính ô tô. Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ rồi bỏ đi.

Đi được khoảng 200-300m, qua một cửa hàng bán thịt lợn, Hoan lấy con dao trên bàn rồi tiếp tục đi xe máy tìm anh Đ. Khi gặp nạn nhân, Hoan dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Đ tử vong. Gây án xong, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của anh Đ rồi lên xe máy phóng xe đi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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