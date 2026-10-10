Động cơ nào bị đánh giá tệ nhất trong lịch sử Lexus?

Lexus vốn nổi tiếng với độ tin cậy cao, nhưng động cơ 3GR-FSE 3.0L V6 lại là ngoại lệ khi gặp nhiều lỗi kỹ thuật và nhanh chóng lỗi thời. Động cơ này chỉ xuất hiện trên mẫu GS 300 2006 và bị thay thế ngay năm sau bởi phiên bản GS 350 mạnh mẽ hơn.

Động cơ 3GR-FSE V6 từng trang bị cho Lexus GS 300 2006 bị đánh giá thấp do nhiều lỗi kỹ thuật và nhanh chóng bị thay thế. Ảnh: Yahoo

Lexus là thương hiệu xe sang nổi tiếng với sự kết hợp giữa độ tinh tế theo phong cách châu Âu và độ bền bỉ của các chi tiết cơ khí Toyota. Tuy nhiên, không phải tất cả các động cơ của Lexus đều hoàn hảo. Động cơ 3GR-FSE 3.0L V6 được xem là động cơ tệ nhất trong lịch sử Lexus do gặp phải nhiều vấn đề về an toàn và độ tin cậy.

Động cơ 3GR-FSE thực chất là sản phẩm của Toyota, không phải do Lexus tự phát triển. Nó được trang bị trên một số mẫu Toyota như Crown và Mark X, nhưng tại thị trường Mỹ, chỉ có Lexus GS 300 2006 sử dụng động cơ này. Đây là năm đầu tiên của thế hệ thứ ba hoàn toàn mới của dòng GS, với công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 230 lb-ft.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng của động cơ này là cảm biến áp suất nhiên liệu dễ bị lỗi, nếu không được sửa chữa kịp thời có thể làm hỏng gioăng giữa cảm biến và ống nhiên liệu, làm tăng nguy cơ cháy xe. Vấn đề này cũng xảy ra trên động cơ 4GR 2.5L V6 của Lexus IS 250.

Ngoài ra, động cơ 3GR-FSE sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp nên dễ bị tích tụ carbon, dẫn đến tiêu hao dầu và có thể gây hỏng động cơ sớm. Hiện tượng này không riêng gì động cơ này mà là vấn đề chung của nhiều động cơ phun nhiên liệu trực tiếp hiện đại.

Điều làm giảm giá trị của động cơ 3GR-FSE và mẫu GS 300 2006 là ngay năm sau, Lexus đã thay thế bằng GS 350 với động cơ 2GR-FSE 3.5L V6 mạnh hơn, đạt công suất 303 mã lực. GS 350 không chỉ mạnh hơn mà còn giữ được mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý, khiến GS 300 trở thành phiên bản ít được ưa chuộng nhất trong thế hệ thứ ba của dòng GS.

Động cơ 2GR-FSE trên GS 350 được đánh giá cao và tồn tại trong hơn một thập kỷ cho đến khi Lexus ngừng sản xuất dòng GS vào năm 2020. Do đó, khi lựa chọn mua xe cũ, người dùng thường được khuyên nên tránh GS 300 2006 để tránh các rủi ro liên quan đến động cơ 3GR-FSE.