Động cơ máy bay chở khách bốc cháy trước khi cất cánh

Hành khách trên chuyến bay của hãng Latam Airlines từ Lima đến Piura đã được sơ tán sau sự cố xảy ra hôm 19/10, khi động cơ bốc cháy dữ dội.

Đoạn clip cho thấy ngọn lửa màu cam và khói dày đặc bốc ra từ động cơ bên trái của máy bay Airbus A320.

Một hành khách đã quay lại cảnh ngọn lửa lớn bốc lên từ động cơ qua cửa sổ máy bay, khói bốc lên nghi ngút.

Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận và hành khách đã được sơ tán an toàn trong khi lực lượng cứu hộ xử lý tình huống.

Ngọn lửa lớn bốc ra từ động cơ bên trái. (Ảnh: X/@aero_in)

Hãng hàng không cho biết máy bay đã gặp phải một "sự cố kỹ thuật bất ngờ" trước khi cất cánh, theo Air Data News đưa tin.

Thông báo cho biết tất cả hành khách đã xuống khỏi máy bay như một biện pháp phòng ngừa, với "sự an toàn của họ vẫn là ưu tiên hàng đầu".

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được tiết lộ.

Hãng hàng không cho biết các hành khách bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ, bao gồm cả việc đặt chỗ cho họ trên các chuyến bay tiếp theo.

Vụ việc xảy ra vài tuần sau khi một phi công của hãng Flydubai cố gắng cướp máy bay sau khi tấn công cơ trưởng của mình hồi tháng trước.

Cơ trưởng Smit Machchhar được ca ngợi là anh hùng sau khi ngăn chặn thành công vụ tấn công dù bị thương nặng.

Machchhar đã với tới tay nắm cửa và cho phép hành khách xông vào buồng lái để khống chế cơ phó Hammam al-Hammami, người bị cáo buộc âm mưu cướp máy bay và làm rơi nó.