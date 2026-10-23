Động cơ máy bay bất ngờ bốc cháy, khói đen bốc lên trước giờ khởi hành

Ngày 19/10, một máy bay của hãng hàng không LATAM Airlines gặp sự cố cháy động cơ tại sân bay quốc tế Jorge Chávez, thành phố Lima, Peru, khi đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay đến thành phố Piura ở miền bắc nước này.

Theo Sahara Reporters, sự cố xảy ra với chuyến bay mang số hiệu LA2302, sử dụng máy bay Airbus A320. Hình ảnh được ghi lại tại sân bay cho thấy ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ khu vực động cơ bên trái, kèm theo những cột khói dày đặc. Lửa lan tới khu vực cánh máy bay trong khi hành khách vẫn đang ở bên trong khoang.

Trước tình huống này, hãng LATAM Airlines quyết định hủy cất cánh và cho toàn bộ hành khách xuống máy bay theo quy trình phòng ngừa. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại sân bay cũng nhanh chóng có mặt để xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Đại diện hãng hàng không cho biết máy bay gặp sự cố kỹ thuật bất ngờ trước giờ khởi hành. May mắn, không có trường hợp bị thương nào được ghi nhận.

Chiếc Airbus A320 của LATAM Airlines bốc cháy khu vực cánh trái. Video: X

Theo thông tin được công bố, chiếc máy bay gặp sự cố mang số đăng ký CC-BFS, thuộc dòng Airbus A320-214, được sản xuất năm 2013 và trang bị động cơ CFM International CFM56-5B4/3.

Hiện nguyên nhân khiến động cơ máy bay bốc cháy vẫn chưa được xác định. Hãng LATAM Airlines cũng chưa công bố thêm thông tin chi tiết về nguồn gốc sự cố.