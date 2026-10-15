Động cơ hybrid của Toyota có bền hơn máy xăng thông thường?

Động cơ hybrid từng bị đánh giá là phức tạp và dễ gặp sự cố hơn máy xăng do cấu tạo gồm nhiều bộ phận như động cơ, mô tơ điện và pin. Tuy nhiên, các nghiên cứu và đánh giá thực tế cho thấy xe hybrid của Toyota không chỉ bền bỉ mà còn đáng tin cậy hơn nhiều mẫu xe chạy xăng truyền thống.

Logo Toyota trên xe hybrid thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ điện và động cơ xăng bền bỉ. Ảnh: SlashGear

Xe hybrid từng mang tiếng là kém tin cậy do hệ thống truyền động phức tạp với động cơ đốt trong, mô tơ điện và bộ pin. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu từ Consumer Reports trên 380.000 xe cho thấy xe hybrid tự sạc có số lỗi thấp hơn 15% so với xe chạy xăng. Trong khi đó, xe hybrid cắm sạc được đánh giá là kém tin cậy hơn.

Toyota Prius, một trong những mẫu hybrid đầu tiên xuất hiện tại Mỹ từ năm 2000, đã trải qua gần ba thập kỷ hoàn thiện công nghệ hybrid. Điều này giúp các mẫu xe hybrid của Toyota ngày càng đáng tin cậy hơn so với xe chạy xăng cùng hãng. Một chuyên gia trên YouTube nhận xét rằng hệ thống hybrid của Toyota đơn giản hơn nhiều khi không có bộ đề, máy phát điện hay tăng áp, giảm thiểu các hỏng hóc tiềm ẩn.

Toyota đang hướng tới việc chuyển đổi toàn bộ dòng xe sang hybrid, với các mẫu phổ biến như Corolla, Camry, Corolla Cross và RAV4 hiện chỉ có phiên bản hybrid. Theo Sean Hanley, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng và marketing của Toyota Australia, hãng đã tích lũy hơn 20 năm kinh nghiệm về pin, mô tơ và các công nghệ điện hóa, mang lại lợi ích rõ rệt về hiệu suất nhiên liệu và khí thải.

Prius được xem là mẫu hybrid đáng tin cậy nhất trong danh mục của Toyota. Đến năm 2018, hầu hết các lỗi nhỏ đã được khắc phục, với số lượng khiếu nại duy trì ở mức rất thấp cho đến năm 2026, theo dữ liệu từ CarComplaints. Mẫu xe này cũng đứng đầu bảng xếp hạng độ bền của iSeeCars, có thể đạt quãng đường trên 100.000 km với ít sự cố. RepairPal đánh giá Prius có điểm tin cậy cao nhờ tần suất sửa chữa thấp và chi phí sở hữu hợp lý.

Báo cáo của J.D. Power cũng ghi nhận các mẫu hybrid Toyota như Camry, Tundra và Highlander nằm trong nhóm xe đáng tin cậy nhất, với Corolla theo sát phía sau. Những kết quả này củng cố vị thế của Toyota trong lĩnh vực xe hybrid, đồng thời phản ánh sự phát triển ổn định của công nghệ hybrid qua nhiều năm.