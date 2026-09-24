Động cơ Euro 4 trên xe máy: 'Vùng đệm chiến thuật' trước làn sóng siết phát thải đô thị?

Với khoảng 75 triệu xe máy đăng ký và hàng chục triệu phương tiện vận hành mỗi ngày, xe máy vẫn là mạch máu giao thông chính, phục vụ nhu cầu đi lại, mưu sinh và giao vận chặng cuối của đa số người dân. Ảnh: Phi Hùng.

Mặc dù xu hướng điện hóa giao thông đang tăng tốc mạnh mẽ với sự bứt phá của các thương hiệu xe điện nội địa và quốc tế, thực tế cho thấy quá trình thay thế toàn bộ hàng chục triệu xe máy chạy xăng không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Những rào cản về mật độ dân cư trong các hẻm nhỏ - nơi việc sạc điện qua đêm gặp nhiều nguy cơ an toàn cháy nổ - cùng chi phí đầu tư ban đầu cho xe điện chất lượng cao và mạng lưới trạm sạc/đổi pin công cộng chưa phủ kín các khu vực ngoại thành đã tạo ra một khoảng trống chuyển tiếp. Trong khoảng trống đó, các loại xe động cơ đốt trong đạt chuẩn Euro 4 mới có thể đóng vai trò là điểm tựa an toàn cho cả cơ quan quản lý lẫn người tiêu dùng.

Về mặt kỹ thuật, chuẩn phát thải Euro 4 hay mức 4 đặc thù theo quy định tại Việt Nam dành cho xe hai bánh, đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với các mức thấp hơn vốn đã tồn tại nhiều năm trên thị trường. Để một chiếc xe máy đạt chuẩn Euro 4, các nhà sản xuất bắt buộc phải can thiệp sâu vào cấu trúc cơ khí lẫn hệ thống quản lý động cơ.

Đối với các tập đoàn sản xuất và lắp ráp xe máy hàng đầu tại Việt Nam như Honda, Yamaha, Piaggio hay SYM, việc chủ động nâng cấp dải sản phẩm chủ lực sang chuẩn Euro 4 hoặc tương đương Euro 5 là một bước đi dài hạn mang tính phòng thủ tích cực.

Trước đó, tại thị trường Việt, Quyết định số 13/2026 đã có những quy định chi tiết lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông là từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TP HCM. Từ 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ. Từ 1/7/2030, việc kiểm định được áp dụng với 28 tỉnh. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể áp dụng sớm hơn.

Cụ thể, với xe mô tô (dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên) sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 áp dụng mức 1 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng mức 2; xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng mức 3; xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng mức 4.

Xe gắn máy (dung tích xi lanh dưới 50 cm3) sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng mức 1; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng mức 2; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027 áp dụng mức 4.

Xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô sẽ bao gồm 4 mức giá trị cho phép đối với từng thông số hydrocacbon (HC), cacbon monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Những năm qua xe máy điện đang dần được người dân đón nhận nhu cầu của người dân dần cởi mở hơn.

Thực tế, trong nhiều năm qua, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất xe máy tại Việt Nam gắn liền với chuỗi cung ứng cơ khí khí nỗ lực tối ưu hóa chi phí. Nếu bắt buộc phải chuyển đổi 100% sang xe điện ngay lập tức, toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện cơ khí truyền thống cùng hàng chục nghìn lao động trong ngành công nghiệp phụ trợ sẽ đối mặt với nguy cơ đứt gãy. Do đó, việc chủ động ứng dụng công nghệ đạt chuẩn Euro 4 giúp các hãng xe kéo dài vòng đời khai thác của các nền tảng động cơ đốt trong một cách hợp pháp và trách nhiệm, tối ưu hóa chi phí khấu hao nhà máy, đồng thời tích lũy thêm thời gian để nghiên cứu, phát triển và nội địa hóa chuỗi cung ứng cho các dòng xe điện thế hệ mới.

Ở góc độ người tiêu dùng và bài toán Tổng chi phí sở hữu (TCO), xe máy trang bị động cơ Euro 4 đang thể hiện những ưu thế cạnh tranh rất thực dụng trong giai đoạn 2026. Mặc dù việc bổ sung các công nghệ xử lý khí thải tiên tiến sẽ khiến giá thành sản xuất một chiếc xe Euro 4 tăng nhẹ so với thế hệ cũ, nhưng khoảng giá này vẫn nằm trong tầm khả năng chi trả của số đông.

Mẫu xe SH Mode mới của Honda được trang bị động cơ Euro 4. Ảnh: HVN.

Quan trọng hơn, nhờ hệ thống phun xăng điện tử tối ưu và thiết kế động cơ mới, xe máy đạt chuẩn Euro 4 có mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, giúp người sử dụng giảm đáng kể chi phí vận hành hằng ngày trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Đối với lực lượng lao động tự do, tài xế công nghệ và người giao hàng—những người di chuyển trung bình từ 100 đến 200 km mỗi ngày—sự kết hợp giữa độ bền cơ khí, khả năng nạp nhiên liệu cực nhanh tại mạng lưới cây xăng sẵn có và mức phát thải đủ tiêu chuẩn để lưu thông vào các vùng phát thải thấp (LEZ) chính là lý do khiến xe máy Euro 4 hay mức 4 sẽ vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Sự tồn tại của động cơ Euro 4 không hề triệt tiêu hay đối đầu với tiến trình điện hóa giao thông, mà ngược lại, đang tạo ra một mối tương quan song hành hỗ trợ lẫn nhau. Bằng cách nâng mặt bằng phát thải chung của toàn bộ dải xe chạy xăng lên chuẩn Euro 4, chất lượng không khí đô thị sẽ được cải thiện rõ rệt ngay lập tức mà không cần chờ đến khi tỷ lệ xe điện đạt mức phát triển rộng rãi.

"Vùng đệm chiến thuật" này cũng tạo bước đà quan trọng để chính quyền các đô thị hoàn thiện hạ tầng lưới điện, quy hoạch không gian trạm sạc công cộng, ban hành các quy chuẩn an toàn cháy nổ cho pin, và xây dựng khung pháp lý xử lý pin thải bỏ. Đồng thời, nó cũng tạo áp lực lành mạnh lên các doanh nghiệp xe điện, buộc họ phải không ngừng cải tiến công nghệ, hạ giá thành và nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những chiếc xe máy chạy xăng ngày càng sạch hơn và tiết kiệm hơn.