Trong quý III (từ tháng 7 đến tháng 9), lợi nhuận hoạt động của BMW giảm 30% xuống 1,6 tỷ euro, doanh thu giảm 6% còn 30 tỷ euro do doanh số tại Trung Quốc giảm 25%.

BMW hạ dự báo biên lợi nhuận hoạt động cốt lõi xuống vùng âm 0,5% đến 0,5% (từ mức dự báo trước đó là 1% đến 3%), sau khi biên lợi nhuận phân khúc ô tô cốt lõi quý III đạt 3,4%.

Thị phần xe động cơ đốt trong tại Trung Quốc đã lùi xuống dưới 35%, trong khi BMW lên kế hoạch cắt giảm hơn 100 nhà quản lý và khoảng 8.000 việc làm văn phòng (tương đương khoảng 5% lực lượng lao động) nhằm hoàn tất tái cấu trúc vào giữa năm sau.

Động cơ đốt trong chưa khép lại chu kỳ tại Trung Quốc

Nhận định của Giám đốc tài chính BMW Walter Mertl về việc thị trường động cơ đốt trong sẽ tiếp tục sôi động tại Trung Quốc ít nhất đến thập kỷ tới mang nhiều hàm ý chiến lược hơn là sự "hoài niệm" công nghệ.

Tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, làn sóng bùng nổ xe điện từ các nhà sản xuất nội địa kết hợp với áp lực giá nhiên liệu đã kéo thị phần xe động cơ đốt trong xuống dưới ngưỡng 35%, khiến hàng loạt tên tuổi châu Âu phải liên tục điều chỉnh chỉ tiêu tài chính. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của BMW, quá trình điện hóa không đồng nghĩa với sự xóa sổ tức thì của động cơ đốt trong ở mọi dải sản phẩm.

Thay vì từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, BMW chọn cách duy trì sự hiện diện có chọn lọc ở các phân khúc phù hợp, coi đây là lớp đệm doanh thu và dòng tiền trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài nhiều năm.

Ở những phân khúc giá và nhóm khách hàng đặc thù, xe xăng vẫn giữ được sức hút nhờ tính quen thuộc trong vận hành, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh chóng và sự linh hoạt trong bài toán chi phí sở hữu ban đầu.

Cách tiếp cận hai chân này cho thấy hãng xe Đức không đặt cược tất cả vào một lộ trình đơn nhất mà cố gắng tối ưu hóa hiệu quả trên từng phân khúc cầu thực tế của thị trường Trung Quốc.

Cú trượt doanh số tại Trung Quốc và áp lực tái cấu trúc toàn diện

Dù giữ vững niềm tin vào triển vọng dài hạn của động cơ đốt trong, bức tranh tài chính ngắn hạn của BMW đang chịu sức ép lớn từ sự sụt giảm doanh số tại Trung Quốc.

Mức giảm 25% doanh số tại thị trường này đã kéo doanh thu toàn tập đoàn trong quý III giảm 6% xuống còn 30 tỷ euro, còn lợi nhuận hoạt động giảm 30% xuống 1,6 tỷ euro, dù kết quả này vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với mức dự báo 1,5 tỷ euro của giới phân tích. Đây cũng là lần thứ hai kể từ tháng 6, BMW phải hạ dự báo tài chính, đưa kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động cốt lõi về ngưỡng từ âm 0,5% đến 0,5%, thấp hơn đáng kể so với khung dự báo 1% đến 3% đưa ra trước đó, sau khi mảng ô tô cốt lõi ghi nhận biên lợi nhuận 3,4% trong quý III.

Trước diễn biến bất lợi kéo dài, Giám đốc điều hành Milan Nedeljković nhấn mạnh ngành ô tô đang đòi hỏi sự quyết đoán và tốc độ thực thi cao hơn bao giờ hết. BMW quyết định đẩy nhanh chương trình tái cấu trúc và đặt mục tiêu hoàn tất các biện pháp xoay chuyển tình thế vào giữa năm sau.

Trọng tâm của đợt tinh gọn nằm ở việc cắt giảm các chức năng quản lý và bộ máy gián tiếp, tiếp nối kế hoạch công bố cuối tháng 9 về việc giảm hơn 100 vị trí quản lý cùng khoảng 8.000 việc làm văn phòng, tương đương khoảng 5% tổng lực lượng lao động. Khác với Volkswagen vốn lên kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm tại Đức trong những năm tới, BMW lựa chọn không thu hẹp lực lượng lao động trực tiếp trên dây chuyền lắp ráp trong nước.

Tái định vị công nghệ điện hóa và bài toán sản xuất cốt lõi

Song song với việc siết chặt chi phí vận hành, BMW đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm điện hóa theo hướng quyết liệt hơn bằng việc loại bỏ dần các mẫu xe điện sử dụng công nghệ pin thế hệ cũ.

Việc đào thải nền tảng pin cũ giúp hãng tránh dàn trải nguồn lực cho các dòng sản phẩm kém cạnh tranh về mật độ năng lượng, tốc độ sạc và chi phí sản xuất, qua đó tạo dư địa cải thiện biên lợi nhuận cho mảng xe điện.

Đòn bẩy công nghệ được BMW kỳ vọng tạo bước ngoặt là nền tảng xe điện điều khiển bằng phần mềm Neue Klasse. Hãng sẽ đẩy nhanh tốc độ giới thiệu các mẫu xe mới dựa trên kiến trúc này để củng cố sức cạnh tranh tại Trung Quốc, nơi ông Walter Mertl khẳng định tập đoàn tin tưởng chắc chắn sẽ gặt hái thành công.

Đồng thời, BMW sẽ tận dụng năng lực sản xuất tại Trung Quốc để xuất khẩu xe sang các thị trường khác thuộc châu Á, biến cơ sở tại đây thành một mắt xích xuất khẩu khu vực thay vì chỉ phục vụ nhu cầu nội địa đang cạnh tranh khốc liệt.

Ở quê nhà Đức, chiến lược của BMW vẫn đặt nặng vào các trụ cột sản xuất cốt lõi. Khoản đầu tư 2 tỷ euro vào Đức, trải dài từ các nhà máy ở Munich và Dingolfing đến cơ sở sản xuất pin mới tại Bavaria, gắn liền với việc khởi động sản xuất dòng 3 Series thế hệ thứ tám, mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Sự kết hợp giữa đầu tư hạ tầng sản xuất trong nước, tinh gọn bộ máy văn phòng, loại bỏ công nghệ pin cũ và tăng tốc nền tảng Neue Klasse cho thấy BMW đang nỗ lực cân bằng giữa bảo vệ năng lực lõi và thích ứng với cuộc chơi xe điện đầy biến động.

Cú giảm gần 40% của cổ phiếu BMW từ đầu năm đến nay, nặng hơn đôi chút so với mức giảm khoảng 35% của Volkswagen trước khi hồi phục nhẹ 2,7% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước làn sóng xe điện Trung Quốc và áp lực biên lợi nhuận của các hãng xe truyền thống. Tuy nhiên, cách BMW nhìn nhận vòng đời của động cơ đốt trong tại Trung Quốc cho thấy lộ trình chuyển dịch năng lượng trên thực tế không diễn ra theo đường thẳng đồng nhất ở mọi quốc gia và phân khúc.

Tại các thị trường đang phát triển và có hạ tầng sạc chưa đồng đều như Việt Nam, nhận định này càng có giá trị tham chiếu rõ nét. Người tiêu dùng và doanh nghiệp vận tải vẫn có nhiều lựa chọn từ xe động cơ đốt trong truyền thống, hybrid đến xe thuần điện, tùy thuộc vào tần suất di chuyển, khả năng tiếp cận trạm sạc và bài toán tổng chi phí sở hữu. Với các nhà sản xuất, chiến thắng trong giai đoạn tới sẽ thuộc về những hãng biết kiểm soát chi phí cấu trúc, làm chủ công nghệ pin và phần mềm thế hệ mới, đồng thời duy trì sự linh hoạt đủ lớn để khai thác hiệu quả nhu cầu ở cả hai thế giới truyền thống và điện hóa.