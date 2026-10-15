Động cơ 1.130 mã lực giúp xe tăng T-90M cơ động thế nào?

Bên cạnh hỏa lực và giáp bảo vệ, khả năng cơ động là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của xe tăng chiến đấu chủ lực. Một phương tiện có thể di chuyển nhanh, đổi vị trí và vượt địa hình phù hợp sẽ có nhiều cơ hội tránh hỏa lực đối phương hơn.

Với T-90M, Nga sử dụng động cơ diesel thuộc họ V-92, có công suất được công bố khoảng 1.130 mã lực.

Động cơ công suất lớn giúp xe tăng vận hành dù có khối lượng hàng chục tấn, đồng thời cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động và các thiết bị trên xe.

Tuy nhiên, công suất động cơ không phản ánh đầy đủ khả năng cơ động. Tỷ lệ công suất trên khối lượng, đặc tính truyền động, độ bám của xích và kỹ năng điều khiển đều ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành.

T-90M sử dụng hệ thống bánh chịu tải và xích để phân bổ trọng lượng lên mặt đất. Kết cấu này cho phép xe hoạt động trên nhiều loại địa hình mà phương tiện bánh lốp hạng nặng có thể gặp khó khăn.

Dẫu vậy, bùn sâu, nền đất yếu, chướng ngại vật và điều kiện thời tiết vẫn có thể hạn chế tốc độ di chuyển.

Khả năng cơ động còn gắn liền với công tác hậu cần. Xe tăng tiêu thụ nhiên liệu, cần bảo dưỡng động cơ và hệ thống truyền động, đồng thời phải được kiểm tra xích, bánh chịu tải cùng các bộ phận chịu mài mòn.

Trong chiến tranh kéo dài, những yêu cầu này tạo áp lực không nhỏ đối với các đơn vị vận hành.

Tốc độ tối đa trên đường bằng cũng không đồng nghĩa với tốc độ có thể duy trì ngoài thực địa.

Khi mang thêm giáp bảo vệ, thiết bị chống UAV và các phụ kiện khác, phương tiện phải chịu tải trọng lớn hơn so với cấu hình cơ bản.

Điều này có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu và khả năng vượt chướng ngại vật.

Tại Ukraine, khả năng cơ động của xe tăng còn chịu ảnh hưởng bởi bãi mìn, UAV trinh sát, pháo binh và các chướng ngại vật được bố trí trên chiến trường.

Một chiếc xe tăng có động cơ mạnh vẫn có thể bị hạn chế nếu tuyến đường di chuyển không an toàn hoặc thiếu phương tiện công binh hỗ trợ.

Vì vậy, động cơ 1.130 mã lực là một lợi thế quan trọng của T-90M, nhưng chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi đi cùng hệ thống truyền động tốt, bảo dưỡng thường xuyên và kế hoạch tác chiến phù hợp.

Thực chiến tại Ukraine cho thấy hỏa lực mạnh chỉ phát huy tối đa tác dụng khi đi cùng cảm biến tốt, thông tin mục tiêu đáng tin cậy và sự phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.