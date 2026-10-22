Dòng chữ Latin trên quan tài cổ dẫn tới bí ẩn kéo dài nhiều năm về danh tính người nằm bên trong

Chiếc quan tài bằng đá vôi được phát hiện năm 1820 và chính thức khai quật năm 1869 trong khuôn viên Tu viện Westminster. Vị trí này hiện là bãi cỏ phía bắc gian giữa nhà thờ, trước kia từng là sân của một phòng thánh do Vua Henry III xây dựng.

Bên trong quan tài là hài cốt của một người đàn ông chưa rõ danh tính. Chiếc quan tài có niên đại từ cuối thời kỳ La Mã, một mặt khắc dòng chữ Latin “Valerius Amandinus” cùng các họa tiết La Mã. Tuy nhiên, những đợt khai quật sau đó không tìm thấy hiện vật La Mã nào tại khu vực.

Giáo sư Warwick Rodwell, nhà khảo cổ học cố vấn tại Tu viện Westminster, nhận định đây không phải vị trí chôn cất ban đầu. Chiếc quan tài có thể từng nằm trong hốc tường của một lăng mộ, còn Valerius Amandinus nhiều khả năng là người giàu có.

Chiếc quan tài được trưng bày tại Phòng trưng bày Kim cương của Nữ hoàng ở Tu viện Westminster. (Ảnh: Nils Jorgensen/Shutterstock/Theguardian)

Nắp quan tài có niên đại từ thế kỷ IV, được chạm một cây thánh giá lớn. Các chuyên gia xác định hình chữ thập được bổ sung sau này và mang kiểu dáng đặc trưng của người Anglo-Saxon vào cuối thời kỳ đó.

Trong bài viết trên Tạp chí của Hiệp hội Khảo cổ học Anh, ông Rodwell trình bày kết quả khảo sát năm 2018. Khi quan tài được đưa vào phòng thí nghiệm và mở nắp, nhóm nghiên cứu phát hiện hài cốt vẫn còn bên trong, trái với những tài liệu cho rằng chúng đã thất lạc.

Các phần xương phù hợp với những bản vẽ từ thế kỷ XIX. Phân tích cho thấy người đã khuất là nam giới, cao khoảng 1,75 m và qua đời ở độ tuổi từ 35 đến 49.

Khi làm sạch lòng quan tài, nhóm chuyên gia còn phát hiện đường viền hình chữ nhật bằng chất màu trắng ở đáy. Theo ông Rodwell, dấu vết cho thấy thi thể được phủ bột vôi, đặt trong quan tài gỗ rồi mới đưa vào quan tài đá.

Phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ xác định hài cốt có niên đại từ cuối thế kỷ X hoặc đầu thế kỷ XI. Từ đó, ông Rodwell nhận định người nằm bên trong nhiều khả năng là một tu viện trưởng thời Trung cổ, bởi người có địa vị thấp hơn khó được mai táng trong quan tài như vậy.

Hai ứng viên phù hợp là Ælfwig, qua đời khoảng năm 1020, và Wulfnoth, mất khoảng năm 1049. Ông Rodwell nghiêng về Ælfwig, người từng là tu sĩ tại Westminster trước khi kế nhiệm và giữ chức tu viện trưởng khoảng 27 năm.

Theo giả thuyết, quan tài La Mã từng được đặt ở gian phía đông của nhà thờ tu viện, còn nắp được dùng làm phiến đá lát sàn. Sau đó, công trình có thể bị đào lên và chôn lại trong quá trình xây dựng dưới thời Vua Henry III.