Dòng chip Kirin trên thế hệ Huawei Mate 90 lộ diện: Phân hóa cấu hình từ bản tiêu chuẩn đến RS

Các thông tin rò rỉ phần cứng mới nhất về dòng điện thoại Huawei Mate 90 series cho thấy hãng công nghệ này đang triển khai chiến lược phân tầng cấu hình rõ rệt. Thay vì đồng nhất vi xử lý trên toàn bộ danh mục, các phiên bản từ tiêu chuẩn, Pro đến những biến thể cao cấp như Pro Max và RS Ultimate Design sẽ được trang bị các thế hệ vi xử lý Kirin riêng biệt nhằm tối ưu hóa hiệu năng và định vị phân khúc.

Chiến lược phân cấp vi xử lý Kirin trên từng phiên bản

Dựa trên nguồn tin kỹ thuật, phiên bản tiêu chuẩn Huawei Mate 90 dự kiến sử dụng bộ vi xử lý Kirin 9030. Nâng cấp hơn một bậc, biến thể Huawei Mate 90 Pro được trang bị chip Kirin 9035 đi kèm nhân đồ họa Maleoon 935 vận hành ở xung nhịp 2.85GHz, mang lại khả năng xử lý đồ họa và tác vụ tính toán chuyên sâu ổn định hơn.

Huawei Mate 90 Pro Max và Huawei Mate 90 RS, hãng sẽ trang bị vi xử lý Kirin 9050 Pro

Đặc biệt, hai model đầu bảng là Huawei Mate 90 Pro Max và Huawei Mate 90 RS sẽ sở hữu dòng vi xử lý mạnh mẽ nhất mang tên Kirin 9050 Pro. Việc tập trung nguồn lực bán dẫn cao nhất cho bộ đôi này khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu năng trong toàn bộ dải sản phẩm mới.

Nâng cấp hiển thị với công nghệ màn hình OLED hai lớp

Bên cạnh cấu trúc xử lý, thông số màn hình của thế hệ Mate 90 cũng ghi nhận những cải tiến kỹ thuật đáng kể. Model Mate 90 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED cấu trúc hai lớp (Tandem OLED) kích thước 6.75 inch. Công nghệ này giúp tăng cường độ sáng tổng thể, cải thiện độ bền phát quang và tiết kiệm điện năng hơn so với tấm nền truyền thống.

Thiết kế mặt sau của Huawei Mate 90 Pro Max

Trong khi đó, hai phiên bản Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS tiếp tục mở rộng không gian trải nghiệm với tấm nền OLED hai lớp kích thước lên tới 6.9 inch. Riêng thông số màn hình của phiên bản Mate 90 tiêu chuẩn hiện vẫn chưa được công bố.

Hệ thống quang học 200MP và khả năng mở rộng ống kính ngoài

Năng lực nhiếp ảnh tiếp tục là trọng tâm phát triển trên hai phiên bản Pro Max và RS. Thiết bị dự kiến tích hợp cảm biến chính có dải tương phản động siêu lớn đạt mức 18EV, cho phép ghi lại chi tiết vượt trội trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Đáng chú ý, ống kính tele tiềm vọng trên hai thiết bị này sở hữu độ phân giải lên đến 200MP, củng cố giả thuyết về hệ thống ống kính tiềm vọng kép tối ưu khả năng zoom tầm xa. Ngoài ra, phiên bản Mate 90 Pro Max Collector's Edition và Mate 90 RS còn hỗ trợ bộ chuyển đổi quang học gắn ngoài, cho phép kết nối tương thích với ống kính viễn vọng 10X kích thước cảm biến 1 inch.

Thiết kế Mate 90 RS Ultimate Design

Vật liệu hoàn thiện và nền tảng phần cứng cốt lõi

Dù chia sẻ chung nền tảng phần cứng mạnh mẽ gồm chip Kirin 9050 Pro, màn hình 6.9 inch và camera chính 18EV, ngoại hình giữa hai biến thể cao cấp nhất vẫn có sự khác biệt rõ nét. Mẫu Mate 90 RS dự kiến sử dụng thiết kế nguyên khối bằng titanium độ bóng cao, tạo điểm nhấn cao cấp so với phiên bản Pro Max.

Nhìn chung, việc thiết lập ranh giới rõ ràng về cấu hình từ dòng chip Kirin 9030, Kirin 9035 đến Kirin 9050 Pro cho thấy hướng đi bài bản của Huawei trong việc đáp ứng từng nhu cầu hiệu năng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng linh kiện nội địa.