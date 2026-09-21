Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Theo đó: điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao các quyết định của Bộ Chính trị cho hai đồng chí Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Vương Quốc Tuấn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Hoàng Phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.