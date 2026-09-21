Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Sáng 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó: điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao các quyết định của Bộ Chính trị cho hai đồng chí Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/dong-chi-vuong-quoc-tuan-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-quang-tri-206581.html