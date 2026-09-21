Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 21-9, TTXVN đưa tin, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Vương Quốc Tuấn. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, ủng hộ và giúp đỡ hai cán bộ mới được phân công; tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quảng Trị cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.

Quảng Trị cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, tổ chức và nguồn lực, xử lý các dự án trọng điểm còn tồn đọng, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ toàn tâm, toàn lực với công việc, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ kế thừa và phát huy thành quả, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV tại Đại hội XIV của Đảng tháng 1-2026. Từ tháng 11-2025, đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.