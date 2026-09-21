Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Vương Quốc Tuấn.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Hoàng Phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương được đào tạo cơ bản, có năng lực, kinh nghiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Vương Quốc Tuấn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bùi Hoàng Phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Quảng Trị cần khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết bằng những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Quảng Trị tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Công tác cán bộ cần được đổi mới theo hướng đánh giá thực chất, dựa trên sản phẩm cụ thể; kịp thời thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm; chú trọng quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã. Địa phương đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng "giám sát đồng hành cùng sự phát triển"; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phòng ngừa tiêu cực và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Quảng Trị tập trung giải quyết những điểm nghẽn, các dự án trọng điểm còn tồn đọng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình phát triển, Quảng Trị cần chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế, giải quyết các điểm nghẽn về cơ chế, tổ chức và nguồn lực; đồng thời phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo sự kết nối, khai thác hiệu quả các động lực phát triển; từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện, cống hiến để đáp lại sự tin tưởng của Trung ương và kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ toàn tâm, toàn lực với công việc; không ngừng học tập, kế thừa và phát huy những thành quả, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê quán phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 22/1/2026, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ tháng 7/2024, đồng chí là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; tháng 7/2025 là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập và từ ngày 17/11/2025 là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.