Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Vương Quốc Tuấn

Cùng với đó là quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Bùi Hoàng Phương

Quá trình công tác của đồng chí Vương Quốc Tuấn Đồng chí Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê quán phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học chuyên ngành Quản lý xã hội. - Trước tháng 5-2015, đồng chí là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh. - Từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, đồng chí là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. - Từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2024, đồng chí là Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. - Ngày 31-7-2024, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Ngày 1-7-2025, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Tháng 11-2025 đến tháng 9-2026, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quá trình công tác của đồng chí Bùi Hoàng Phương Đồng chí Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán: tỉnh Ninh Bình. - Tháng 8-2020, đồng chí giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. - Tháng 1-2022, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. - Tháng 10-2022, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. - Tháng 11-2023, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. - Ngày 19-2-2025, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.