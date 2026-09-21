Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Vương Quốc Tuấn (bên phải) và Bùi Hoàng Phương. (Ảnh: HG)

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đã công bố quyết định số 389-QĐNS ngày 18/9 của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị ban hành quyết định số 375-QĐNS/TW ngày 18/9 điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bùi Hoàng Phương nhận nhiệm vụ, trọng trách mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, đồng chí Vương Quốc Tuấn được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ đồng chí Bùi Hoàng Phương là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và có khả năng tiếp cận công việc nhanh... Đồng chí được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ các đồng chí Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trước mắt, Tỉnh ủy khẩn trương quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong những lần làm việc với tỉnh Quảng Trị sớm đi vào cuộc sống. Điều quan trọng là đổi mới tư duy chỉ đạo, giải quyết khâu yếu về tổ chức, các điểm nghẽn từ trước đến nay; thực hiện đồng bộ phương châm “6 rõ”, gồm: rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới.

Cùng với đó là nghiên cứu, quán triệt những vấn đề lớn, mới mang tính đột phá mà Trung ương Đảng đề ra để vận dụng vào công tác lãnh đạo, thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" và các chương trình, mục tiêu trọng tâm của địa phương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: HG)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Quốc Tuấn cảm ơn sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - quê hương giàu truyền thống cách mạng, vùng đất giàu tiềm năng phát triển. Nêu rõ tinh thần đổi mới, năng động sáng tạo, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị hứa sẽ cùng với tập thể Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, biến quyết tâm chính trị thành công việc, sản phẩm cụ thể để phát triển kinh tế-xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn (sinh năm 1977); quê quán phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, có trình độ Tiến sĩ quản trị kinh doanh, Thạc sĩ quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành quản lý xã hội; cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều chức vụ trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) và Thái Nguyên.