Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thế Quảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Ảnh: X.P

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Ảnh: X.P

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn. Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.