Đồng chí Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương. Ảnh Báo Quảng Trị

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương được đào tạo cơ bản, có năng lực, kinh nghiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Vương Quốc Tuấn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bùi Hoàng Phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện, cống hiến để đáp lại sự tin tưởng của Trung ương và kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ toàn tâm, toàn lực với công việc; không ngừng học tập, kế thừa và phát huy những thành quả, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.