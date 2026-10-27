Đồng chí Vũ Văn Thượng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên

Đồng chí Đặng Hải Triều, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên và đồng chí Đoàn Thị Phương Hoa, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Mùa A Vảng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mùa A Vảng chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức vụ lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tin tưởng các đồng chí sẽ dẫn dắt, điều hành hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng hiệu quả; thực sự trở thành mái nhà chung của toàn thể hội viên trên địa bàn.

Đồng chí Mùa A Vảng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh để xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa; chủ động tham mưu tỉnh, các cơ quan chuyên môn nội dung tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm, đồng thời chủ động thông tin nội dung, tuyên truyền trọng tâm đến các chi hội, hội viên Hội Nhà báo trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; khuyến khích hội viên chủ động sáng tạo tác phẩm chất lượng, truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chính sách đến nhân dân và tiếp nhận thông tin từ nhân dân, doanh nghiệp để từ đó giúp cơ quan chức năng nắm bắt, điều chỉnh kịp thời.

Đồng chí Mùa A Vảng và đồng chí Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi ghi nhận và biểu dương các thành tích Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại đại hội.

Với mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII tiếp tục kế thừa kết quả, kinh nghiệm công tác của các đồng chí lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ trước, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đề nghị lãnh đạo, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội;... Xây dựng đội ngũ người làm báo Điện Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.