Đồng chí Vũ Văn Thượng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng tại Đại hội (ngày 26 và 27/10), hai đồng chí, gồm: Đặng Hải Triều, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Phương Hoa, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức vụ lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức vụ Hội Nhà báo tỉnh sẽ dẫn dắt, điều hành hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả; thực sự trở thành "mái nhà chung" của toàn thể hội viên trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII.

Đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trong chương trình khai mạc Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đề cập các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2026-2031, đồng chí Mùa A Vảng cho biết, năm 2029 tỉnh có sự kiện 80 năm Ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh (1949-2029), 75 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2029)… Bởi vậy, đồng chí Mùa A Vảng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh để xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa; chủ động tham mưu tỉnh, các cơ quan chuyên môn nội dung tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm, đồng thời chủ động thông tin nội dung, chủ đề, chủ điểm tuyên truyền trọng tâm đến các chi hội, hội viên Hội Nhà báo trong toàn tỉnh.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong hoạt động, Hội cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; khuyến khích hội viên chủ động sáng tạo tác phẩm chất lượng, truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chính sách đến nhân dân, đồng thời tiếp nhận thông tin từ nhân dân, doanh nghiệp để phản ánh hiệu quả, bất cập từ đó giúp cơ quan chức năng nắm bắt, điều chỉnh.

"Với tỉnh Điện Biên - tỉnh miền núi biên giới nhiều khó khăn, thì Hội Nhà báo, mỗi hội viên nhà báo cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, về vùng sâu, vùng xa, biên giới; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt-việc tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số từ đó nhân lên điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, động lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống" - đồng chí Mùa A Vảng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và biểu dương các thành tích Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác, gồm: giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của người làm báo; quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hội viên; chú trọng xây dựng tổ chức Hội và hoạt động xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng một tập thể, hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Với mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII tiếp tục kế thừa kết quả, kinh nghiệm công tác của các đồng chí lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ trước, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, Ban Chấp hành Hội khóa VIII tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội; đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ người làm báo Điện Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Đồng chí Vũ Văn Thượng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên trao quà, tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VII nghỉ công tác, thôi tham gia Ban Chấp hành. (Ảnh: LÊ LAN)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mùa A Vảng, đồng chí Nguyễn Đức Lợi tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Vũ Văn Thượng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo tỉnh Điện Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng, tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tích cực cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và lan tỏa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và các sở, ban, ngành, địa phương mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Hội trong đời sống xã hội.