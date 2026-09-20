Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại phòng thờ Bác Hồ, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Y tế, tỉnh Lai Châu dâng hương tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Bác, Đoàn Công tác của Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên” tận tuỵ phục vụ nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân vô hạn với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác mong các anh phù hộ cho quốc thái dân an, cho Đảng ta mãi trường tồn cùng dân tộc, cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững; đời sống đồng bào các dân tộc Lai Châu ngày càng ấm no, hạnh phúc; ngành Y tế không ngừng phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sau phần lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu trong đoàn đã thắp hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thắp hương phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương phần mộ liệt sĩ.

Đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.