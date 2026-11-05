Đồng chí Võ Văn Thật được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định đến đồng chí Võ Văn Thật

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đồng chí Võ Văn Thật có quá trình gắn bó, trải qua nhiều vị trí công tác, am hiểu hoạt động của Trường Đại học Sài Gòn. Đây là điều kiện thuận lợi để đồng chí cùng tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đồng chí Võ Văn Thật tập trung ổn định tổ chức, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Ban Giám hiệu, giảng viên và các đơn vị trực thuộc, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và các thế hệ nhà giáo, sinh viên. Nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Võ Văn Thật

Nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Thật bày tỏ vinh dự được sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và xác định đây là trọng trách đối với bản thân và tập thể nhà trường. Đồng chí cam kết bắt tay ngay vào công việc, ưu tiên củng cố sự đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới, nhanh chóng tiếp cận, làm chủ khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thật sinh ngày 1-11-1976, quê quán: TPHCM; trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Quản lý Nhà nước, Cử nhân Luật, Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí công tác tại Trường Đại học Sài Gòn từ tháng 6-2012 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định đến đồng chí Phạm Văn Cư

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2027 đối với đồng chí Phạm Văn Cư, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận những đóng góp của đồng chí Phạm Văn Cư, đồng thời mong đồng chí tiếp tục đóng góp kinh nghiệm cho sự phát triển của doanh nghiệp.