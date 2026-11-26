Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Cuộc họp do đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Cùng dự, về phía HĐND tỉnh có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Tiến Đông

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới, biến động thị trường, thiên tai và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cùng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2026 ước đạt 10,6%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,66%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,42% (riêng công nghiệp tăng 15,98%); dịch vụ tăng 9,72%.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở NN&MT phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 145.028 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2025. Trong đó, vốn nhà nước ước đạt 21.956 tỷ đồng, tăng 9,47%; vốn ngoài nhà nước ước đạt 91.708 tỷ đồng, tăng 21,07%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 31.364 tỷ đồng, tăng 5,61% so với năm 2025.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Một điểm sáng đáng chú ý khác là công tác thu ngân sách và thu hút đầu tư. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 35.341 tỷ đồng, bằng 151,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,4% so với năm 2025. Tính đến ngày 20/11/2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 81 dự án với tổng mức đầu tư 99.134,69 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 112.458,87 tỷ đồng, gấp 2,79 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 2.508,14 triệu USD, tiếp tục đưa Nghệ An vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo về tình hình xây dựng đề án vị trí việc làm. Ảnh: Tiến Đông

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được duy trì trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến, đến ngày 31/10, toàn tỉnh có hơn 3,33 triệu người được khám sức khỏe, khám bệnh và sàng lọc, đạt 95,38% dân số.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế được triển khai kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: Tiến Đông

Theo đánh giá, đến cuối năm 2026, dự kiến có 32/34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; tình trạng nợ thuế còn cao; một số ngành, lĩnh vực và sản phẩm chưa đạt kế hoạch. Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn, triển khai công trình trọng điểm, xử lý dự án tồn đọng và hoàn thiện quy hoạch chung cấp xã còn chậm. Năng lực thực thi nhiệm vụ tại một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu...

Quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ đề ra

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Nổi bật là tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, với 8 điểm sáng trên các lĩnh vực; đặc biệt, có 32/34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch so với chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao. Hai chỉ tiêu chưa được đánh giá là trường chuẩn quốc gia và nông thôn mới do chưa có bộ tiêu chí mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu các ngành rà soát, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ngân sách Trung ương; tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách; hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Tiến Đông

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và quản lý ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chi; chăm lo an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là trong thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2027.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Tiến Đông

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến một số dự thảo Nghị quyết và Báo cáo của các sở, ngành về chi thường xuyên ngân sách địa phương; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; dự toán thu, chi ngân sách 2027; hoạt động đối ngoại; quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn nguy hại...